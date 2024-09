Cinq mineurs arrêtés en Angleterre après une agression meurtrière

Après une violente agression contre un homme âgé en Angleterre, la police a arrêté cinq mineurs, âgés de 12 et 14 ans, soupçonnés de meurtre. Selon des informations divulguées par la police du Leicestershire, ces trois filles et deux garçons sont actuellement interrogés.

L'homme âgé de 80 ans a subi de graves blessures lors d'une altercation avec un groupe de jeunes dans le parc de Braunstone Town, à Leicester, dimanche soir. Il a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital. Il est suspecté que les jeunes coupables ont fui les lieux avant l'arrivée des services d'urgence.

La police n'a pas fourni d'autres informations et a fait appel à la population pour tout témoignage pertinent. "Nos officiers enquêtent vigoureusement sur les circonstances de cet incident", a déclaré la détective inspectrice Emma Matts. "Nous avons déjà arrêté plusieurs personnes alors que nous cherchons à comprendre ce qui s'est passé". En Angleterre, les enfants âgés de 10 ans et plus peuvent être considérés comme responsables de conduite criminelle.

Les cinq mineurs sont actuellement interrogés sur leur implication dans l'attaque contre l'homme âgé dans le parc de Braunstone Town. Malgré la gravité de l'attaque, il est important de se rappeler que ces individus sont encore des mineurs et que leur avenir pourrait être considérablement affecté par l'issue de l'enquête.

