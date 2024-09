Cinq joueurs de lacrosse de l'université de Tufts continuent leur hospitalisation après une intense séance d'exercices inspirée des Navy SEAL.

Le 16 septembre, l'entraînement a été dirigé par un ancien étudiant de Tufts qui avait récemment terminé le programme de formation BUD/S des Navy SEAL, selon Patrick Collins, le directeur des relations publiques de l'université.

Nos pensées accompagnent les athlètes et leurs familles, et nous souhaitons un prompt rétablissement sous les soins des professionnels de santé locaux, a ajouté Collins, révélant que 12 étudiants avaient été diagnostiqués avec le problème, dont 5 étaient toujours à l'hôpital.

La rhabdomyolyse, une condition rare et potentiellement mortelle, se produit lorsque les muscles se dégradent ou même se désintègrent après un entraînement intense, selon le Cleveland Clinic.

Les fibres musculaires désintégrées peuvent contenir de grandes quantités d'éléments tels que le potassium et le phosphate qui peuvent être libérés dans la circulation sanguine, entraînant des complications rénales, a noté le Cleveland Clinic.

"Les symptômes les plus courants comprennent une raideur musculaire persistante et un inconfort, ainsi qu'une faiblesse", a déclaré le Dr Shruti Gupta à CNN affilié WCVB lors d'un entretien, expliquant davantage la condition. "De tels cas sont normalement vus de manière isolée, ce qui rend d'autant plus mystérieux le fait qu'ils se produisent chez des athlètes."

Après l'entraînement et les hospitalisations, l'Université Tufts a reporté les entraînements d'équipe et a nommé un enquêteur externe et indépendant pour examiner les circonstances.

"We cannot disclose any further information until the investigation is concluded," Collins mentioned.

Les athlètes reçoivent des soins spécialisés pour aider à leur rétablissement, en se concentrant sur la restauration de leur santé après les complications. En raison de la gravité de la rhabdomyolyse, il est crucial pour les personnes atteintes de surveiller de près leur fonction rénale pendant le processus de rétablissement.

