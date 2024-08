- Cinq individus découverts dans un bateau submergé.

Suite au naufrage du luxueux yacht "Probabilité" au large des côtes siciliennes, les chances de survivants sont quasi inexistantes. Mercredi, des plongeurs ont découvert les restes de cinq des six personnes portées disparues, immergées à environ 50 mètres sous le navire, à l'intérieur de sa coque. Cet ensemble comprend apparemment Michael Lynch (59), un magnat britannique, qui avait prévu de célébrer sa victoire en justice par une aventure en mer, et sa fille Hannah, âgée de 18 ans.

Il était également suspecté qu'une autre personne se trouvait parmi les passagers du navire abandonné la veille. La première victime du naufrage, le chef du navire, a été découverte flottant dans l'eau lundi. Par conséquent, six décès ont été confirmés. Les autorités ont gardé le silence sur les identités des victimes dans un premier temps. Heureusement, 15 personnes ont réussi à survivre à la catastrophe, qui s'est produite à seulement la moitié d'une mille marine (environ 900 mètres) du rivage lundi.

La séquence des événements reste floue. Le capitaine souffrant du "Probabilité" a été interrogé pendant des heures par la police italienne, qui a rapporté : "Nous ne l'avions pas vu venir", bien que certains mettent en doute ce compte-rendu.

Recherche des victimes

Les dossiers montrent que le navire coulé est incliné selon un angle bizarre sur le fond marin, compliquant les efforts de sauvetage. Mardi, des plongeurs spécialisés du service d'incendie ont pu explorer certaines zones sous le pont avant de gagner finalement accès aux cabines des passagers sur le pont inférieur. Un robot de plongée a également été utilisé.

Le majestueux navire "Probabilité", mesurant 56 mètres, a connu son triste sort tôt lundi matin lors d'une violente tempête près du port de Porticello, près de la capitale de l'île, Palerme - reportedly en environ 60 secondes. Les experts sont encore perplexes quant à la rapidité de cette descente. Des théories possibles incluent une écoutille ouverte permettant une vague colossale, ou une mauvaise communication avec l'autopilote qui aurait fait traverser le navire avec un tirant d'eau défavorable.

Le "Probabilité", ayant célébré son 15ème anniversaire en 2020, a fait l'objet de rénovations importantes. Le navire était équipé d'un dispositif permettant de réduire considérablement son tirant d'eau : sa profondeur de quille était Nearly ten meters under normal sailing conditions although the movable rudder was extended in full. This balancing act allowed it to counteract the forces generated by the 75-meter-tall mast. However, the draft could be reduced to approximately four meters - for instance, to navigate through narrow harbors.

La presse britannique fait souvent référence à Michael Lynch comme étant le "Bill Gates britannique". Le magnat de la tech a vendu sa société de logiciels Autonomy au conglomérat américain Hewlett-Packard en 2011 pour 11 milliards de dollars (actuellement €9.94 milliards) - l'un des plus grands fiascos de rachats de Silicon Valley.

Lynch et son ancien gestionnaire financier, Steve Chamberlain, ont été accusés d'avoir trompé HP sur la situation financière de l'entreprise. Cependant, un jury de San Francisco les a innocentés de toutes les charges.



