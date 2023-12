Cinq fois Chris Rock a dit la chose à haute voix

Samedi, la dernière émission spéciale de Rock, "Selective Outrage", sera le premier événement mondial en direct à être diffusé sur Netflix. La bande-annonce de l'émission montre Rock assis dans une loge lorsqu'on frappe à la porte et qu'on lui annonce : "Chris, ils sont prêts pour toi".

En attendant l'événement principal, voici cinq moments où Rock a été le plus drôle.

Bigger & Blacker" (1999)

Rock aborde plusieurs grands sujets comme le racisme et le contrôle des armes à feu dans cette émission spéciale, sortie peu de temps après le massacre de Columbine.

Il parle des armes à feu et des munitions trop accessibles et propose une solution.

"Si une balle coûtait 5 000 dollars, il n'y aurait plus de spectateurs innocents", a déclaré Rock.

Sketch de la soirée électorale dans l'émission "Saturday Night Live" (2016)

Rock a fait partie de la distribution de "SNL" de 1990 à 1993 et a animé l'émission trois fois depuis. En 2016, juste après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, il a fait une apparition surprise dans un sketch aux côtés de l'animateur de la soirée, Dave Chappelle.

Dans ce sketch, les deux hommes assistent à une soirée électorale, au cours de laquelle un groupe d'invités blancs font des commentaires sur le fait qu'ils sont choqués par les résultats de l'élection présidentielle.

Rock et Chappelle sont choqués que les invités aient été aussi ignorants.

Participation au "Late Show with David Letterman" (2010)

Rock est apparu à de nombreuses reprises dans le talk-show, mais c'est une apparition en 2010 qui retient l'attention. À l'époque, Letterman se remettait d'un scandale public après avoir admis qu'il avait eu des relations intimes avec certaines collaboratrices. L'animateur n'était pas au mieux de sa forme et perdait sa voix, si bien que Rock lui a demandé pourquoi il n'avait pas pris quelques jours de congé.

"Sa femme est toujours en colère contre lui, n'est-ce pas ? plaisante Rock. "Pourquoi retourner dans le Connecticut pour une femme méchante ? Je ferais mieux de rester ici et de faire le spectacle sans voix". Je t'aime, chérie. Je suis passé par là, Dave. Je tombe malade sur la route. Et si ma femme est fâchée contre moi, j'ajoute quelques spectacles".

Il admet ses propres défauts (2018)

Dans son émission spéciale "Tamborine", Rock a parlé franchement de son divorce avec Malaak Compton-Rock, admettant dans son set : "Je n'ai pas été un bon mari."

Il a ensuite expliqué pourquoi.

"Quand on est en couple, on est dans un groupe", a-t-il déclaré. "Et quand vous êtes dans un groupe, vous avez des rôles à jouer dans le groupe. Parfois, vous chantez en tête et parfois vous êtes au tambourin. Et si vous êtes au tambourin, jouez-le bien... parce que personne ne veut voir un joueur de tambourin fou.

O.J. Simpson (1996)

L'émission spéciale de Rock "Bring the Pain" (1996) l'a propulsé sur le devant de la scène.

Il y parle du procès d'O.J. Simpson.

"Les Noirs sont trop heureux, les Blancs trop furieux", a-t-il déclaré à propos de l'acquittement de Simpson. "Je n'ai pas vu les Blancs aussi furieux depuis qu'ils ont annulé "M*A*S*H".

"Ce truc, c'était la célébrité. Si O.J. n'était pas célèbre, il serait en prison à l'heure qu'il est", a déclaré Rock. "Si O.J. conduisait un bus, il ne serait même pas O.J. Il serait Orenthal, le meurtrier au volant d'un bus.

Chris Rock "Selective Outrage" sera diffusé le 4 mars à 22 heures sur Netflix.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com