- Cinq femmes et 15 hommes attendent la jeune fille bisexuelle.

Modèle et créatrice de contenu Stella Stegmann, 27 ans, célébrera ses débuts en tant que première "Bachelorette" bisexuelle le 26 août (avec un double épisode sur RTL+, suivi d'un épisode hebdomadaire chaque lundi). En Thaïlande, 20 célibataires rivaliseront pour son cœur. Parmi eux, il y a cinq femmes et 15 hommes.

La recherche de la femme idéale

RTL a présenté les candidats pour la onzième saison de "Bachelorette". Parmi les cinq femmes, il y a Akosua (21 ans), assistante dentaire de Hambourg, qui ne veut pas étiqueter sa sexualité et dit : "Je tombe amoureuse du caractère d'une personne". Emma (21 ans), employée de service de Hambourg, est prête pour l'amour après trois ans de célibat. Luna (33 ans), entrepreneure et créatrice de contenu de Vienne, organise des fêtes queer dans sa ville natale et cherche un partenaire qui est "à l'esprit ouvert, chaleureux et aime être un peu plus audacieux et libre".

Leila (27 ans), travailleuse sociale et conseillère en nutrition de Hambourg, et Aysun (24 ans), secouriste et barmaid de Mannheim, cherchent également leur femme idéale, qui, selon l'ancienne candidate de "Princesse Charming" Aysun, devrait être "bien établie dans la vie, mature, honnête et empathique".

Un rappeur et un pompier

Parmi les candidats, il y a Aaron (31 ans), travailleur social de Berlin, qui cherche la bonne personne après environ deux ans de célibat. Bennett (27 ans), soldat de Dortmund, n'a jamais eu de relation sérieuse et espère trouver la bonne sur ce voyage amoureux en Thaïlande. Brian (24 ans), réserviste et entrepreneur de Saint-Raphaël, a laissé sa vie à Lüneburg derrière lui en 2023 et a déménagé en France. Sa dernière et première relation sérieuse remonte à environ un an. Ferry (29 ans), rappeur et musicien professionnel de Hambourg, espère un happy end après environ un an de célibat. "Je suis entièrement tatoué et pourtant un sentimental qui aime les discussions profondes", dit Jan (34 ans), pompier de Hambourg, de lui-même. Il est célibataire depuis six ans.

Il y a aussi Devin (28 ans), responsable des ventes de Stadthagen, et Erik (30 ans) de Berlin, entrepreneur en fitness Markus (32 ans) de Süßen et Martin (35 ans) de Mering, responsable de lieu Fabian (33 ans) de Dortmund, et technicien de machine Lukasz (29 ans) d'Osterholz-Scharmbeck. Max (33 ans), marchand en gros et en commerce étranger de Kröning, Musty (30 ans), vendeur financier et d'assurance d'Hannover, Peter (36 ans), développeur de logiciels d'Erding, et Smith (23 ans), conducteur de train de Stuttgart, espèrent également rencontrer Stella.

La nouvelle "Bachelorette"

**Stella Stegmann, native de Francfort avec une résidence à Munich, est célibataire depuis presque un an. "Je pense qu'il est temps d'aborder le sujet de la bisexualité, car c'est un sujet très actuel, et je suis heureuse d'être un modèle qui rend les gens un peu plus ouverts et montre que l'amour ne connaît pas de normes", cite RTL la "Playmate de l'année 2020". L'ancienne candidate de "Trop chaud pour être

