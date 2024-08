Cinq elfes gardés, un tourné: gardien sauve Ajax

Ajax Amsterdam se fraye un chemin vers les playoffs de la Ligue Europa - et comment ! Dans un tir au but historique, le gardien Remko Pasveer devient le héros. La décision contre le Panathinaikos Athènes ne tombe qu'après le 34e tir au but. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'UEFA.

34 tirs au but, 25 minutes de suspense haletant - et la meilleure fin pour Ajax Amsterdam : le champion néerlandais de football a remporté les playoffs de la Ligue Europa dans un tir au but historique. L'équipe de l'entraîneur Francesco Farioli a battu le Panathinaikos Athènes 13-12 aux tirs au but lors du troisième tour de qualification, avec un total de 34 tentatives comme record pour une compétition de l'UEFA.

Le héros du jour était Remko Pasveer, le gardien de but de 40 ans d'Ajax, qui a arrêté cinq tirs au but et en a marqué un lui-même. "C'était incroyable", a déclaré Farioli : "L'esprit et l'engagement de l'équipe étaient grands. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne pouvons pas dire que les joueurs n'ont pas tout donné." C'était difficile, a dit l'italien : "Aller à un tir au but après un tel match", mais nous avons fait un autre pas important.

Le match était difficile à battre en termes de drame : après 90 minutes, il était toujours à 1-0 pour les invités grecs, Amsterdam ayant remporté le match à domicile il y a une semaine par le même score. Le but pour Athènes a été marqué par le Brésilien Tete dans la 89e minute. Lorsque Filip Mladenovic d'Athènes a manqué le 30e tir au but, Brian Brobbey a eu la chance de décider du match, mais il a manqué à nouveau. Il avait déjà manqué la "balle du match" à 4-4. Puis Tonny Vilhena a échoué, avant que le jeune Anton Gaaei ne garde son sang-froid. Ajax affrontera maintenant l'équipe polonaise Jagiellonia Bialystok au prochain tour.

