- Cinq demandes d'autorisation de culture du cannabis ont été soumises à ce jour en Thuringe.

En Thuringe, cinq organisations ont soumis des demandes pour cultiver du cannabis. Parmi elles, on compte des clubs de cannabis sociaux d'Arnstadt, d'Erfurt, de Jena, de Weimar et du district de Hildburghausen, comme l'a confirmé le ministère de l'Infrastructure sur demande. Selon une décision du cabinet, l'Office de l'Agriculture et du Développement Rural de l'État de Jena est chargé d octroyer les permis de culture de cannabis.

L'autorité doit prendre une décision sur la demande dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations et documents nécessaires. Les premiers permis devraient être délivrés au plus tard en octobre. Selon le porte-parole de l'Association Cannabis de Thuringe, Friedemann Söffing, cinq clubs supplémentaires dans l'État préparent actuellement des demandes similaires.

Les directives pour la culture non commerciale de cannabis à des fins personnelles dans les associations de culture sont entrées en vigueur le 1er juillet de cette année. Cependant, cela dépend de l'autorisation officielle et de la surveillance de l'État. L'Office de l'Agriculture et du Développement Rural de l'État de Jena est également chargé de faire respecter et de punir les violations liées aux associations de culture.

L'une des conditions pour les associations de culture est de prouver qu'elles ne distribueront du cannabis qu'avec une teneur limitée en THC aux membres adultes. Le THC est l'élément psychoactif présent dans la plante de chanvre. Les clubs doivent également désigner un représentant formé pour la prévention de la dépendance.

Les cinq organisations en Thuringe cherchent à cultiver du cannabis, spécifiquement du marijuana, car elles ont soumis leurs demandes à l'Office de l'Agriculture et du Développement Rural de l'État de Jena. La teneur en THC du cannabis distribué par ces clubs sera strictement réglementée en raison de ses effets psychoactifs.

