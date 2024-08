- Cinq chefs d'accusation de mort liée à la drogue de l'acteur Matthew Perry

Après le décès lié à la drogue de la star de "Friends", Matthew Perry, le procureur de Los Angeles a inculpé cinq individus. L'enquête a révélé "un vaste réseau criminel clandestin responsable de l'approvisionnement en grandes quantités de kétamine à M. Perry et à d'autres", a déclaré le procureur Martin Estrada lors d'une conférence de presse.

Le procureur : "La reine de la kétamine" a exploité les problèmes d'addiction de Perry

Ce réseau comprenait un assistant de Perry, divers intermédiaires, deux médecins et une source de drogue clé connue sous le nom de "reine de la kétamine", a ajouté M. Estrada. "Les défendeurs ont profité des problèmes d'addiction de M. Perry pour s'enrichir. Ils savaient que ce qu'ils faisaient était mal. Ils savaient qu'ils mettaient M. Perry en grand danger - mais ils l'ont fait quand même."

Auparavant, les médias américains avaient rapporté que des personnes avaient été arrêtées en lien avec le décès de Perry. La percée est intervenue plus de sept mois après son décès. La police s'était concentrée sur la manière dont le quinquagénaire avait obtenu la kétamine, qu'il avait en quantité inhabituelle dans son sang au moment de son décès.

Surdose de kétamine

Perry a été retrouvé dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles en octobre dernier. L'acteur avait précédemment parlé publiquement de ses luttes contre l'alcool et la drogue, et en avait également écrit dans sa autobiographie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" publiée l'an dernier.

Une autopsie par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles en décembre a déterminé que Perry était décédé des effets de la kétamine. Les facteurs contributifs comprenaient la noyade, une maladie cardiaque et les effets d'un médicament utilisé pour traiter l'addiction aux opioïdes.

Selon les rapports des médias, Perry avait suivi une thérapie à la kétamine pour traiter la dépression et l'anxiété. La dernière séance avant son décès avait eu lieu plus d'une semaine et demie auparavant, donc la kétamine présente dans son organisme au moment de son décès ne pouvait pas provenir de cette thérapie par perfusion, selon le bureau du médecin légiste.

Les investigations ont conduit à l'arrestation des individus impliqués dans l'approvisionnement en kétamine de Perry, comme l'a mentionné le procureur Estrada. Malgré les efforts pour contrôler son addiction, Perry est décédé tragiquement d'une surdose de kétamine, qui a été un facteur majeur dans son décès.

Lire aussi: