Cinq avancées de pointe dans le transport commercial présentées à l'IAA

Le salon professionnel IAA Transportation (jusqu'au 22 septembre) se concentre principalement sur la réduction des émissions de carbone et met en avant des concepts d'entraînement électrique pour les camions comme les tracteurs, les fourgons et les pick-up. Outre l'électrification, les camions diesel peuvent également devenir plus efficaces grâce aux innovations de l'industrie des fournisseurs.

ZF TrailTrax

Les tracteurs semi-remorques fonctionnant au diesel seront encore utilisés pendant un certain temps, mais grâce à l'aide de la technologie d'entraînement électrique, ils peuvent améliorer considérablement leur efficacité carburant. ZF présente une électrification partielle avec TrailTrax, un concept de remorque qui peut réduire les émissions de CO2 jusqu'à 16 %. Une semi-remorque est équipée de l'axe électrique AxTrax2 développé par ZF. Ce système récupère l'énergie pendant le freinage, la convertit en énergie électrique et la stocke dans une batterie. L'axe électrique puissant de 210 kW peut être entraîné à l'aide de l'énergie récupérée, soulageant ainsi l'entraînement principal du tracteur et réduisant la consommation de carburant. Cette technologie fonctionne également avec les tracteurs semi-remorques à entraînement électrique, augmentant leur autonomie. Selon ZF, des fabricants de remorques leaders tels que Kässbohrer et Krone, ainsi que des fournisseurs de train roulant et d'essieu BPW, ont commencé à mettre en œuvre les technologies TrailTrax.

IM Efficiency SolarOnTop

La société néerlandaise IM Efficiency recouvre les toits des remorques de camions de panneaux solaires. Ces panneaux chargent une batterie supplémentaire qui alimente le réseau de bord. Ainsi, l'alternateur n'a pas à générer de puissance pour les consommateurs auxiliaires pendant le voyage. Même à l'arrêt, les panneaux peuvent charger la batterie du camion, empêchant ainsi le moteur de fonctionner. Les économies de carburant revendiquées sont supérieures à 5 %. Environ 2 000 litres de diesel peuvent être économisés par an. Le retour sur investissement pour une telle installation solaire est estimé à trois ans.

Michelin X Line Energy 3 et X Multi Energy 2

Michelin, un fabricant de pneumatiques, présente deux nouveaux types de pneumatiques pour camions, X Line Energy et X Multi Energy, lors de l'IAA. Ils se démarquent par leur résistance au roulement réduite et aident à réduire la consommation de carburant. Le X Line Energy 3, conçu pour le transport de longue distance, a été classé en classe A d'efficacité énergétique. Michelin revendique une économie de carburant allant jusqu'à 0,62 litre aux 100 kilomètres. Avec un kilométrage de 150 000 kilomètres, jusqu'à 3 tonnes de CO2 peuvent être économisées par rapport aux moyennes de la concurrence. Le Multi Energy 2, conçu pour les camions et les véhicules commerciaux lourds sur les autoroutes, les routes fédérales et nationales, peut économiser jusqu'à 0,5 tonne de CO2 par an avec un kilométrage de 100 000 kilomètres.

Module de rétrofit Bosch Efficiency

Bosch présente une solution de rétrofit lors de l'IAA, qui vise à fournir une commande de vitesse plus intelligente. Bosch promet une installation et une intégration faciles dans les systèmes de transport et de gestion de flotte existants. Le système ajuste la vitesse du véhicule en temps réel sans intervention du conducteur. Contrairement à une régulation de vitesse, le système est censé ajuster dynamiquement la vitesse en fonction de la situation et choisir la vitesse optimale en fonction de la situation. Cela peut permettre d'économiser jusqu'à 4 % de carburant en moyenne.

Roue en acier léger Maxion Wheels

Maxion, le spécialiste des roues, présente une nouvelle roue en acier léger lors du salon des véhicules commerciaux, pesant moins de 30 kilogrammes. La société vise à réduire les émissions de CO2 pendant la production de 60 % grâce à des méthodes telles que l'utilisation d'acier vert, entre autres. De plus, Maxion affirme avoir réalisé une importante réduction de poids dans les roues en acier des camions grâce à une conception d'orifice de ventilation en forme de feuille. Cela permet d'économiser environ 3 kilogrammes par roue, permettant une augmentation de la charge utile de 40 kilogrammes, ce qui améliore l'efficacité carburant et réduit les émissions de CO2.

