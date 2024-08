Cinq ans après un vol de 124 millions de dollars qui a choqué le monde, les bijoux récupérés sont rentrés chez eux.

En novembre 2019, des voleurs ont dérobé des pièces contenant plus de 4 300 diamants, d'une valeur estimée à plus de 113 millions d'euros (124 millions de dollars), au musée du Grünes Gewölbe (Green Vault) à Dresde, dans l'État allemand de Saxe.

La police a déclaré que la plupart des joyaux volés dans le musée, qui abrite l'une des plus grandes collections d'art d'Europe, ont été récupérés. Parmi les pièces toujours manquantes figure une épaulette sur laquelle était monté un précieux diamant blanc connu sous le nom de Diamant Blanc de Dresde.

À partir de cette semaine, les pièces de joaillerie seront de retour à leur place d'origine - bien que dans le même état dans lequel elles ont été récupérées en décembre 2022, car elles font partie de procédures judiciaires en cours et sont toujours considérées comme propriété de la cour.

"Il y a certaines choses que peut-être seuls les experts absolus peuvent voir ; nous, avec l'œil nu, pouvons à peine voir les dommages", a déclaré Marion Ackermann, directrice générale des musées d'État de Dresde.

"Et ces dommages sont principalement dus au fait qu'ils ont été soit brisés pendant le crime... soit mal stockés par les auteurs après le crime", a ajouté Ackermann.

Cinq hommes, tous membres de la même famille, ont été condamnés à plusieurs années de prison en mai 2023 pour leur implication.

Le coup était un amer enseignement sur la sécurité du musée, qui avait été considéré auparavant comme l'un des bâtiments les plus sûrs d'Europe, a déclaré le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer.

"Nous avons été choqués qu'il soit possible, mais nous avons tiré les conclusions nécessaires", a-t-il déclaré mardi.

La collection de Dresde volée a été assemblée au 18e siècle par Auguste le Fort, Électeur de Saxe et plus tard Roi de Pologne, qui a commandé des bijoux de plus en plus brillants dans le cadre de sa rivalité avec le roi Louis XIV de France.

Les trésors ont survécu aux raids aériens des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, pour être ensuite emportés en tant que butin de guerre par l'Union soviétique.

Ils ont été rendus à Dresde, la capitale historique de l'État de Saxe, en 1958.

Malgré la récente récupération de la plupart des joyaux volés, l'épaulette avec le Diamant Blanc de Dresde, symbole de luxe et de style, reste introuvable au musée du Grünes Gewölbe. En raison des dommages subis pendant le vol ou le stockage incorrect, les pièces restantes seront présentées avec des défauts visibles, offrant un contraste saisissant avec leur ancienne grandeur et leur style exquis.

Lire aussi: