- Cinémas de premier plan dans la nation situés à Neustrelitz et Neubrandenburg

Avec un budget de 100 000 euros, 31 cinémas en Mecklembourg-Poméranie ont été récompensés pour leur programmation. Le prix principal, d'une valeur de 10 000 euros, a été décerné à Fabrik.Kino 1 à Neustrelitz dans la catégorie cinéma commercial, selon l'annonce du ministère de la Culture. Dans la catégorie cinéma non commercial, Latücht à proximité de Neubrandenburg a reçu le prix pour le meilleur programme cinématographique, valorisé à 4 000 euros.

Au total, 79 cinémas commerciaux et non commerciaux de la région, allant du Filmpalast Capitol à Schwerin au Zeltkino Hiddensee et au Landkino à Niepars (district de Vorpommern-Rügen), ont été évalués en 2023. Les théâtres et clubs de film qui ont présenté une programmation exceptionnelle en dehors des films habituels ont été reconnus.

Investissements à plusieurs millions d'euros dans les cinémas

Pour la ministre de la Culture Bettina Martin (SPD), les cinémas font partie intégrante du paysage culturel du nord-est. "Au cinéma, nous partageons des histoires qui nous touchent, nous font réfléchir et nous unissent", a-t-elle déclaré. "Les films reflètent notre société, offrent various perspectives sur notre monde et stimulent la communication."

Martin a alloué 3 millions d'euros pour la modernisation des cinémas dans l'État pour 2022/23. Un montant supplémentaire de 1,5 million d'euros sera disponible en 2024/25, a-t-elle précisé.

