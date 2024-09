"Cincy" provoque son rival: "Ils sont conscients de notre mépris envers eux"

KC vs. Cincy : Deux affrontements épiques de l'AFC dans nos mémoires récentes. L'enthousiasme de Ja'Marr Chase anime la fête des "Cincy".

Cette question de trivia pourrait mettre à l'épreuve même les fans de NFL les plus dévoués. Et elle est susceptible de laisser perplexe beaucoup d'entre eux, même ceux qui suivent la National Football League avec la même ferveur que des millions d'enfants américains suivent le voyage de Santa Claus le soir de Noël.

Quel est le bilan victoires-défaites de Joe Burrow lors de ses deux premiers matchs en tant que quarterback des Bengals ? me demanderez-vous. La réponse ? Un bilan plutôt décevant de 1-8. Oui, c'est exact. Joe Lee Burrow, l'un des quarterbacks les plus doués et les plus arrogants de la ligue, a réussi à remporter une seule victoire lors de ces matchs d'ouverture et de deuxième semaine de sa carrière en NFL - et cela s'est produit le 12 septembre 2021 à domicile contre les Vikings du Minnesota, en prolongation, par un score de 27-24.

Les Chiefs reprennent où ils se sont arrêtés, les Bengals trébuchent

Maintenant, misez votre dernier dollar sur le fait que cette série de défaites sans victoire se prolongera jusqu'à 1-9 à la fin de ce match contre les Chiefs ? C'est un pari risqué, compte tenu de l'opposition. Les Chiefs ont fait leur entrée en 2023 avec une victoire, en reproduisant leur forme de gagnants du Super Bowl de la saison précédente lorsqu'ils ont battu les Ravens de Baltimore 27-20.

Pendant ce temps, les Bengals ont flanché à domicile. Ils ont été battus 10-16 par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre - une équipe qui a subi un quasi-remplacement complet cette saison, à l'exception de l'inusable Robert Kraft. Les médias locaux s'attendent à ce que les Patriots gagnent seulement six matchs cette année, et avec leurs ambitions tièdes, ils ont l'allure d'un fonctionnaire harassé qui compte les heures jusqu'à la fin de sa journée du vendredi.

Burrow est de retour - mais les Bengals peuvent-ils se relever ?

Pourtant, même cette équipe de Patriots décevante était trop pour Cincinnati la semaine dernière. Ou plutôt, les Bengals eux-mêmes étaient décevants. Après avoir récupéré de sa saison écourtée en milieu de novembre en raison d'une blessure à la main, Burrow était de retour sur le terrain. Les Bengals, encouragés par ce retour, n'ont réussi qu'un premier temps désastreux, et un deuxième temps à peine meilleur.

Est-ce que les longues négociations concernant le contrat de Ja'Marr Chase ont pesé lourdement sur eux ? Une distraction potentielle ? Le receveur vedette espérait sécuriser un contrat à long terme à Cincinnati, comme l'ont fait d'autres recrues de 2021 telles qu'Amon-Ra St. Brown (Lions, quatre ans, 120 millions de dollars), Jaylen Waddle (Dolphins, trois ans, 84,75 millions de dollars), Trevor Lawrence (Jaguars, cinq ans, 275 millions de dollars) et DeVonta Smith (Eagles, trois ans, 75 millions de dollars) avec leurs clubs respectifs.

La déclaration provocante de Chase

Et selon Chase, les Bengals avaient signalé en été qu'ils lui offriraient un contrat. Mais ensuite, silence. Apparemment, le joueur de 24 ans a même menacé de rater les deux premiers matchs de la saison, mais il s'est présenté contre les Patriots et jouera également à Kansas City. Mais les complications contractuelles ne sont pas terminées. Parce que Chase a déclaré clairement qu'il ne discuterait pas d'un contrat à long terme pendant la saison.

Au lieu de cela, il a eu des mots durs pour Kansas City. Les Bengals, a-t-il affirmé, sont l'équipe à battre dans l'AFC. Tout le monde le sait. Et ils doivent agir en conséquence.

La série prometteuse des Bengals - mais pas encore de titres

Malgré cela, Cincinnati a remporté deux des quatre matchs depuis 2021. La victoire la plus notable a été la victoire en prolongation de 27-24 lors du match de championnat de l'AFC à Kansas City le 30 janvier 2022. Pour la première fois depuis 1989, les Bengals étaient en Super Bowl. Mais ils sont rentrés chez eux avec une médaille d'argent, ayant perdu contre les Rams de Los Angeles 20-23. Et exactement un an plus tard, leurs rêves de Super Bowl ont été de nouveau brisés, cette fois en demi-finale contre les Chiefs - 20-23.

Attention : Depuis leur défaite au Super Bowl en 2022, les Cincinnati Bengals ont connu leur lot de joies et de frustrations. D'un autre côté, les Kansas City Chiefs, qui ont remporté le titre en 2020, n'ont cessé de s'ajouter des victoires.

Le coach en chef des Bengals, Zac Taylor, le charismatique Joe Burrow et le receveur Ja'Marr Chase n'ont pas réussi à reproduire la constance et la résilience affichées par Patrick Mahomes, Andy Reid et Travis Kelce, qui ont prouvé à maintes reprises qu'ils peuvent se ressaisir pour gagner quand il le faut.

L'excitation entourant un éventuel remake de leur match de championnat de l'AFC en janvier 2022 est palpable. Organisé dans leur stade

Cependant, cette saga continue, avec Chase refusant de discuter de tout contrat à long terme pendant la saison en cours.

Les progrès constants des Bengals – mais pas de bagues de champion

Depuis leur succès en AFC Championship en 2021, les Bengals ont remporté dix de leurs vingt derniers matchs. Cependant, ils ont échoué en playoffs à chaque fois, y compris une défaite douloureuse de 23-20 contre les Chiefs en demi-finales du Super Bowl 2023.

À Kansas City, ils passent outre à tout cela. Ici, on organise des fêtes de victoire au lieu de célébrer une victoire en finale de l'AFC. Mahomes a l'opportunité d'écrire l'histoire de la NFL aujourd'hui. Il va jouer son 98e match de NFL, seulement deux jours avant son 29e anniversaire. S'il réussit à effectuer cinq passes à son coéquipier, Mahomes dépassera Matthew Stafford en tant que professionnel ayant effectué le plus de passes, atteignant ce record deux matchs avant la marque de 100 matchs utilisée pour ce record.

Les Bengals risquent une autre saison inaugurale 0-2

S'il remporte le match, il obtiendra 76 victoires, égalant le record détenu par Tom Brady et Roger Staubach pour le plus grand nombre de victoires par un quarterback titulaire lors de ses 100 premiers matchs. Mahomes aura ensuite l'opportunité de battre le record contre les Atlanta Falcons et les Los Angeles Chargers.

Alors que Mahomes se rapproche de nouveaux exploits records de la NFL, les Bengals se retrouvent en danger de connaître une cinquième saison inaugurale consécutive sans victoire au cours des six dernières années. Ce contraste de fortunes ajoute de la tension. Chase souligne l'ambiance détendue des deux côtés, mais souligne également l'animosité entre les deux équipes. Après tout, se affronter dans des matchs de playoffs importants peut engendrer une rivalité. Ja'Marr Chase résume les sentiments des deux côtés : "Je pense qu'ils savent qu'on ne les aime pas - et ils ressentent la même chose. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Tout le monde sait."

