Cincinnati Open: la championne en titre Coco Gauff perd dans le premier tour de finale avant l'US Open.

La numéro 34 mondiale était en retard 2-4 dans le dernier set, mais elle a remporté les quatre jeux suivants pour remporter le match de manière spectaculaire et remporter sa première victoire en carrière contre Gauff.

La numéro 2 mondiale américaine, qui n'a atteint que le deuxième tour du Canada Open la semaine dernière, a commis neuf double fautes dans une performance marquée par les erreurs.

"Je pense que le niveau de jeu était élevé, surtout dans ces conditions", a déclaré Putintseva, selon la WTA. "Les courts sont très rapides, donc je suis plutôt contente d'avoir remporté la victoire.

"Le match a été un vrai montagnes russes. À ce moment-là, je venais de breaker son jeu à deux reprises et ce n'était pas quelque chose de spécial de breaker à nouveau. Elle a commis deux double fautes, et j'ai renvoyé deux bonnes balles. Elle a raté son coup, et le jeu a changé immédiatement.

"Sur ce type de courts, il faut rester très concentré car le jeu peut changer rapidement."

Putintseva affrontera l'Espagnole Paula Badosa au prochain tour.

Gauff se prépare pour l'US Open, qui commence le 26 août, en tant que tenante du titre après avoir remporté le premier titre du Grand Chelem de sa carrière l'année dernière sur sa terre natale.

La jeune femme de 20 ans a récemment représenté l'équipe USA aux Jeux Olympiques de Paris, où elle a été battue par la Croate Donna Vekić, eventualiste de la médaille d'argent, au troisième tour.

Par ailleurs, la finaliste de l'US Open 2021, Leylah Fernandez, a causé une autre surprise en battant la quatrième favorite Elena Rybakina, victoire 3-6 7-6(3) 6-4.

Fernandez, qui a perdu la finale de l'US Open 2021 contre Emma Raducanu, a constamment grimpé dans le classement au cours de l'année dernière et est maintenant la numéro 26 mondiale.

