- Ciel et nuages en Saxe-Anhalt <unk> orages occasionnels

En Saxe-Anhalt, les résidents peuvent s'attendre à des périodes de soleil et de nuages, accompagnées de quelques orages. Selon le service météorologique allemand, il y aura des orages isolés avec des rafales de vent dans la moitié nord jusqu'au matin, et également dans la moitié sud à partir de l'après-midi. Certaines régions pourraient connaître des précipitations importantes. Les températures maximales pourraient atteindre 29°C, tandis que la région du Harz atteint un maximum de 24°C.

Throughout the night, there might be scattered showers and thunderstorms. The weather service reports a temperature dip to 11°C.

As per forecasts, Saturday will bring partly cloudy skies, with temperatures climbing up to 26°C, while the Harz region stays at 23°C.

Les orages prévus par le service météorologique allemand pourraient causer des précipitations importantes dans certaines parties de Saxe-Anhalt, surtout pendant l'après-midi dans la moitié sud. La nuit est prévue avec des averses et des orages disséminés, ce qui pourrait entraîner d'autres perturbations météorologiques.

Lire aussi: