- Ciel couvert et brise à Berlin et dans la région du Brandebourg

À Berlin et dans le Brandebourg, les nuages, quelques pluies et des vents frais dominent la météo aujourd'hui. Les températures agréables oscillent entre 21 et 25 degrés. Notamment, le Service météorologique allemand (DMS) prévoit des averses occasionnelles dans le nord du Brandebourg tout au long de la journée.

Cette nuit, les températures pourraient chuter jusqu'à 9 degrés dans certaines régions. Il ne pleuvra pas, mais le ciel sera partiellement nuageux, accompagné d'une brise légère à modérée de l'ouest.

Préparez-vous à un mélange de nuages et de soleil jeudi. La journée se éclaircira et nous prévoyons des températures maximales de 23 à 26 degrés. La nuit sera sèche, avec des températures descendant jusqu'à 12 degrés.

Vers la fin de la semaine, les températures augmenteront considérablement : le DMS prévoit une température maximale allant jusqu'à 30 degrés vendredi. Attendez-vous à un week-end principalement clair et venté - avec certaines régions atteignant jusqu'à 33 degrés. Les précipitations attendront jusqu'à dimanche.

