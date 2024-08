Chuck E. Cheese s'adresse aux familles fatiguées par l' inflation avec un programme d' abonnement à prix réduit.

La chaîne de divertissement familial lance un programme d'abonnement mensuel national à partir de 7,99 $ qui permet aux clients de jouer à un nombre défini de jeux chaque jour avec une réduction supplémentaire sur la nourriture, selon le niveau d'abonnement.

Chuck E. Cheese espère que ce nouveau programme attirera les clients qui cherchent à faire des économies en raison de l'inflation et qui ont réduit leur dépense discrétionnaire pour économiser de l'argent et cherchent une meilleure affaire.

“Face à la hausse des coûts, notre objectif était d'offrir une excellente valeur et de développer une solution facile et amusante pour tous”, a déclaré Mark Kupferman, vice-président exécutif de l'entreprise, dans un communiqué de presse. “Nous comprenons que les familles ont du mal à trouver des options de divertissement abordables en dehors de chez elles en ce moment”.

Un essai dans certains de ses 450 établissements aux États-Unis et au Canada a été très bien accueilli par les clients, avec la vente de 350 000 passes jusqu'à présent. Les passes peuvent être utilisées par une famille ayant plusieurs enfants.

Le nouveau programme étendu comprend trois niveaux : le moins cher coûte 7,99 $ par mois, permettant 40 jeux par visite avec une réduction de 20 % sur la nourriture et les boissons ; le suivant coûte 11,99 $ pour 100 jeux et une réduction de 30 % sur la nourriture et les boissons ; et une option à 29,99 $ qui comprend 250 jeux et une réduction de 50 % sur la nourriture et les boissons.

Chuck E. Cheese a déclaré que l'abonnement ne peut être résilié qu'après la première année écoulée, mais il propose des passes de deux mois au prix mensuel majoré pour les courts séjours, comme l'été.

Les offres d'abonnement des chaînes sont de plus en plus nombreuses, avec Sweetgreen, Taco Bell et P.F. Chang's qui proposent différentes versions pour aider les entreprises à fidéliser leur clientèle et assurer un flux de revenus régulier.

Pour Chuck E. Cheese, ce nouveau programme pourrait aider à attirer plus de clients avec l'espoir de dépenser plus d'argent sur la nourriture et les boissons, ce qui leur donnerait ainsi un “bénéfice supplémentaire sur les revenus récurrents”, selon Neil Saunders, analyste de détail et directeur général de GlobalData Retail.

