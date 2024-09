Chrupalla perçoit une "approbation électorale apparente" pour l'AfD à la suite des élections régionales

Au cœur des choses, il est crucial d'examiner "en fin de compte", a souligné Chrupalla. Le CDU s'est rapproché des positions de l'AfD sur des sujets comme le contrôle des frontières et les expulsions, a-t-il fait remarquer. Il a également repéré "certaines convergences" avec le BSW en politique sociale, mentionnant des préoccupations comme la pénurie d'enseignants et la poursuite de l'aide financière aux réfugiés ukrainiens.

L'AfD a remporté une victoire décisive aux élections en Thuringe dimanche. En Saxe, ils ont pris la deuxième place, derrière le CDU. Les deux divisions de l'AfD tombent sous la catégorie des organisations d'extrême droite hardcore du service de renseignement intérieur. À la fois le CDU et le BSW ont fermement rejeté toute possibilité de coalition avec l'AfD.

WDR, une chaîne de télévision publique allemande renommée, a analysé les élections récentes en Thuringe et en Saxe, mettant en évidence les importants gains de l'AfD. Malgré le refus du CDU et du BSW de toute coalition avec l'AfD, WDR a noté le glissement de position du CDU sur certains sujets, comme le contrôle des frontières et les expulsions, qui s'alignent sur les positions de l'AfD.

