Chronologie de la mort d'Elijah McClain et des procès des policiers et ambulanciers accusés d'avoir commis des actes répréhensibles.

Mais le chemin vers le tribunal était loin d'être simple.

McClain, un massothérapeute de 23 ans, a été confronté à des policiers le 24 août 2019, après que quelqu'un a signalé avoir vu une personne portant une cagoule de ski qui "semble louche". Après que les agents l'ont lutté au sol et que les ambulanciers lui ont injecté un puissant sédatif, McClain a subi une crise cardiaque sur le chemin de l'hôpital et est décédé quelques jours plus tard, ont déclaré les autorités.

Dans un premier temps, les procureurs ont refusé d'engager des poursuites pour sa mort, mais l'affaire a fait l'objet d'un regain d'attention à la suite des manifestations nationales "Black Lives Matter" au printemps 2020. Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a nommé un procureur spécial chargé de réexaminer l'affaire et, en 2021, un grand jury a inculpé trois policiers et deux ambulanciers pour la mort de M. McClain.

En 2023, les accusés ont fait face à des jurys dans trois procès distincts, qui ont abouti à des résultats différents. L'agent Randy Roedema a été reconnu coupable d'homicide par négligence criminelle et d'agression, tandis que les agents Jason Rosenblatt et Nathan Woodyard ont été acquittés de tous les chefs d'accusation. Les ambulanciers Jeremy Cooper et Peter Cichuniec connaîtront bientôt leur sort.

Voici une chronologie de la mort de McClain, de l'enquête qui en a découlé, des manifestations qui ont relancé l'attention sur l'affaire et des procès criminels.

Août 2019

Trois agents blancs ont arrêté McClain à Aurora le 24 août 2019, alors qu'il rentrait à pied d'une supérette dans la banlieue de Denver après 22 h 30, selon un aperçu de l'incident par la police .

Transportant du thé glacé dans un sac en plastique, McClain a fini par se battre physiquement avec les agents après avoir résisté à l'arrestation, selon la police.

Au début de la rencontre, un officier a dit à McClain de s'arrêter, et quand McClain a continué à marcher, deux officiers lui ont attrapé les bras, lit-on dans le résumé. McClain dit: "Laissez-moi partir ... Je suis un introverti, s'il vous plaît, respectez les limites de mon discours", selon les images de la caméra corporelle de l'un des agents.

Après qu'un agent lui a demandé de coopérer pour qu'ils puissent parler, M. McClain dit aux agents qu'il essayait de mettre sa musique en pause pour pouvoir les entendre, et leur demande de le laisser partir, peut-on lire dans l'aperçu.

Finalement, on entend un agent dire à un autre que McClain a essayé d'attraper son arme.

Les trois officiers ont plaqué McClain au sol, et Woodyard l'a placé dans une prise carotidienne - dans laquelle un officier utilise son biceps et son avant-bras pour couper le flux sanguin vers le cerveau d'un sujet - a déclaré la police dans le document de synthèse. McClain a brièvement perdu connaissance et Woodyard a relâché la prise, indique le document, citant les officiers.

La vidéo de la rencontre, filmée par une caméra corporelle, montre McClain disant à un moment donné qu' il n'arrivait plus à respirer.

En raison de l'utilisation de la prise, la politique du département a contraint les officiers à appeler les pompiers pour obtenir de l'aide, ont déclaré les autorités. Les ambulanciers de l'Aurora Fire Rescue sont arrivés et ont vu McClain au sol et résistant aux officiers, selon l'aperçu.

L'ambulancier Cooper a diagnostiqué chez McClain un "délire agité" et a décidé de lui injecter de la kétamine, un puissant sédatif.

McClain a été victime d'une crise cardiaque sur le chemin de l'hôpital, selon les autorités. Trois jours plus tard, il a été déclaré en état de mort cérébrale et a été débranché.

Novembre 2019

Le 7 novembre, le bureau du coroner du comté d'Adams a présenté un rapport d'autopsie indiquant que la cause et le mode de décès étaient "indéterminés". Le rapport cite l'enquête sur les lieux et les résultats de l'examen comme facteurs menant à cette conclusion.

Environ deux semaines plus tard, le procureur du comté d'Adams, Dave Young, a refusé d'engager des poursuites pénales contre l'un des premiers intervenants. Dans une lettre adressée au chef de la police d'Aurora le 22 novembre, Young a mentionné la cause indéterminée du décès comme l'un des facteurs.

"Les preuves ne permettent pas de conclure que la mort de M. McClain est le résultat direct de l'action d'une personne en particulier", a écrit M. Young. "Dans les circonstances de cette enquête, il est improbable que l'accusation prouve la cause du décès au-delà de tout doute raisonnable devant un jury de douze personnes. Par conséquent, les éléments de preuve ne permettent pas d'engager des poursuites pour homicide".

Le 22 novembre également, après la décision du procureur, la police d'Aurora a rendu publiques les vidéos des caméras corporelles des agents.

"Nous reconnaissons et comprenons que cela a été un processus incroyablement dévastateur et difficile pour eux au cours des dernières semaines", a déclaré le chef de la police de l'époque, Nick Metz.

Février 2020

Une commission d'examen de la police conclut que l'usage de la force contre McClain, y compris la prise de la carotide, "était conforme à la politique et à la formation".

Le 6 février, les autorités municipales annoncent qu 'elles vont engager un expert indépendant pour réexaminer l'affaire.

Mai 2020

George Floyd, un Noir de 46 ans, a été mortellement maîtrisé par la police à Minneapolis (Minnesota) le 25 mai. La vidéo de l'incident filmée par un spectateur suscite l'indignation et entraîne de nombreuses manifestations, notamment à Aurora, dans le cadre du mouvement "Black Lives Matter".

Juin 2020

Début juin, les trois agents qui ont affronté McClain ont été affectés à des tâches administratives, principalement pour des raisons de sécurité, car la police et les employés de la ville recevaient des menaces, a déclaré un porte-parole de la police.

Le 9 juin, la police d'Aurora et les autorités municipales ont annoncé des changements dans les politiques de la police, notamment l'interdiction des prises carotidiennes.

Dix jours plus tard, le gouverneur Polis a promulgué une loi sur la responsabilité de la police, exigeant que tous les agents utilisent des caméras corporelles activées ou des caméras de tableau de bord lors d'appels de service ou d'interactions avec le public à l'initiative de l'agent. La mesure interdit également aux agents d'utiliser la technique de l'étranglement.

M. Polis a également signé un décret nommant le procureur général du Colorado, Phil Weiser, pour enquêter sur l'affaire McClain, comme l'a annoncé le gouverneur le 25 juin. Plus de deux millions de personnes avaient signé une pétition demandant aux autorités de mener une nouvelle enquête.

Le 27 juin, des manifestants de la région d'Aurora se sont rassemblés sur l'autoroute 225, la fermant temporairement pour réclamer justice dans la mort de McClain.

Le 30 juin, le bureau du procureur du Colorado, la division des droits civils du ministère américain de la Justice et la division du FBI à Denver ont annoncé qu' ils examinaient l'affaire depuis 2019 pour détecter d'éventuelles violations des droits civils fédéraux.

Juillet 2020

Le 3 juillet, la police d'Aurora a licencié deux agents qui, selon elle, avaient pris des photos en selfie sur le site commémoratif de McClain, situé à l'endroit où il a été tué, alors qu'ils étaient en service.

L'agent Rosenblatt a également été licencié, la police affirmant qu'il avait reçu la photo par texto et répondu "ha ha", et qu'il n'avait pas prévenu ses supérieurs. Les photos ont été prises le 20 octobre 2019.

Un troisième agent vu sur les photos a démissionné quelques jours avant une audience pré-disciplinaire, a déclaré la police.

Le 20 juillet, le conseil municipal d'Aurora a approuvé une résolution pour qu'une enquête indépendante sur la mort de McClain soit menée.

Août 2020

Le 11 août, la famille McClain a intenté une action fédérale en justice contre la ville d'Aurora pour violation des droits civils.

"La conduite inconstitutionnelle d'Aurora dans la nuit du 24 août 2019 fait partie d'une coutume, d'une politique et d'une pratique plus large de racisme et de brutalité, comme en témoigne sa conduite avant et après le meurtre d'Elijah McClain, un jeune homme noir", indique l'action en justice.

Le même jour, les autorités municipales d'Aurora ont annoncé que le service de police ferait l'objet d'un "examen complet" par des experts externes en matière de droits civils et de sécurité publique.

Février 2021

Le 22 février, les autorités municipales d'Aurora publient un rapport de 157 pages détaillant les conclusions de l'enquête indépendante qu'elles ont commandée sur la mort de M. McClain.

Le rapport affirme que les agents n'avaient pas de base légale pour arrêter, fouiller ou maîtriser M. McClain. Il critique également la décision des secouristes de lui injecter de la kétamine et reproche au service de police de ne pas avoir sérieusement interrogé les agents après le décès.

Sheneen McClain, la mère d'Elijah, a pleuré en lisant le rapport.

"C'était bouleversant de savoir que mon fils était innocent depuis le début et d'attendre les faits et les preuves", a déclaré Sheneen McClain à CNN à l'époque. "Le nom de mon fils est maintenant blanchi. Il n'est plus considéré comme un suspect. Il est en fait une victime.

Le père d'Elijah McClain a déclaré que le rapport ne faisait que confirmer ce que la famille savait déjà. "La police et les médecins d'Aurora qui ont assassiné mon fils doivent rendre des comptes", a déclaré LaWayne Mosley après la publication du rapport.

En réponse au rapport, les autorités municipales ont commencé à travailler à la mise en place d'un contrôleur indépendant chargé d'examiner la discipline policière, a déclaré le directeur municipal d'Aurora, Jim Twombly.

"Je pense que l'équipe d'enquêteurs a identifié le problème qui est à l'origine de cette affaire : l'échec d'un système de responsabilité", a déclaré M. Twombly après la publication du rapport.

Septembre 2021

Le 1er septembre, le procureur général de l'État a annoncé qu'un grand jury avait inculpé les agents Roedema, Rosenblatt et Woodyard, ainsi que les ambulanciers Cichuniec et Cooper.

Chacun d'entre eux a été inculpé d'homicide involontaire et d'homicide par négligence criminelle dans le cadre d'un acte d'accusation comportant 32 chefs d'accusation.

Roedema et Rosenblatt ont également été inculpés d'un chef d'agression et d'un chef de crime de violence. Cooper et Cichuniec ont également été inculpés pour trois chefs d'accusation d'agression et six chefs d'accusation de crime de violence.

"Notre objectif est de rendre justice à Elijah McClain, à sa famille et à ses amis, ainsi qu'à notre État", a déclaré M. Weiser, procureur général de l'État. "Ce faisant, nous faisons progresser l'État de droit et notre engagement à ce que chacun soit responsable et égal devant la loi.

Les accusations ont fait fondre en larmes les parents de M. McClain. "J'ai commencé à pleurer parce que cela fait deux ans", a déclaré Sheneen McClain. "Cela a été un long voyage.

"Rien ne ramènera mon fils, mais je suis reconnaissant que ses assassins soient enfin tenus pour responsables", a déclaré Mosley, son père, dans le communiqué de presse de l'avocat.

Le 15 septembre, le bureau du procureur général du Colorado a publié un rapport de 112 pages selon lequel la police d'Aurora avait l'habitude de pratiquer un maintien de l'ordre fondé sur des préjugés raciaux, de recourir à une force excessive et de ne pas consigner les informations requises par la loi lors de ses interactions avec la communauté. Le rapport révèle également que les services de police ont eu recours à la force contre les personnes de couleur près de 2,5 fois plus que contre les Blancs.

L'enquête de l'État a également révélé que le service des pompiers avait pour habitude et pour pratique d'administrer illégalement de la kétamine, a déclaré le bureau du procureur général.

Novembre 2021

Le 16 novembre, le bureau du procureur général de l'État et la ville d'Aurora se sont mis d'accord sur les termes d'un décret de consentement visant à résoudre les problèmes soulevés dans le rapport du bureau deux mois plus tôt.

Le 19 novembre, la ville a finalisé un accord prévoyant le versement de 15 millions de dollars à la famille de M. McClain pour régler le procès fédéral en matière de droits civils.

Septembre 2022

La cause du décès dans l'affaire McClain a été modifiée à la lumière des éléments de l'enquête du grand jury, selon un rapport d'autopsie modifié rendu public le 23 septembre.

Le rapport d'autopsie initial indiquait que la cause du décès était indéterminée. Mais le rapport modifié mentionne comme cause de la mort des "complications liées à l'administration de kétamine à la suite d'une contention forcée".

Le mode de décès reste indéterminé dans le rapport modifié.

En d'autres termes, la dose de kétamine était trop élevée pour cet individu et a entraîné une overdose, même si le taux de kétamine dans le sang correspondait à une concentration "thérapeutique"", a écrit le Dr Stephen Cina, pathologiste, dans le rapport d'autopsie modifié. "Je pense que M. McClain serait probablement en vie sans l'administration de kétamine.

Le Dr Cina n'a pas pu déterminer si la crosse de la carotide avait contribué au décès, mais "je n'ai vu aucune preuve que les blessures infligées par la police y aient contribué", a-t-il écrit.

Septembre 2023

Le 20 septembre, Roedema et Rosenblatt, deux des policiers qui ont arrêté McClain, ont été jugés pour homicide involontaire, homicide par négligence criminelle et agression.

Les procureurs ont déclaré qu'ils avaient fait un usage excessif de la force contre McClain, qu'ils n'avaient pas suivi leur formation et qu'ils avaient trompé les ambulanciers sur son état de santé. En revanche, les avocats de la défense ont reproché à McClain d'avoir résisté à l'arrestation et aux ambulanciers qui l'ont soigné.

Octobre 2023

Roedema est reconnu coupable d'homicide par négligence criminelle et d'agression. Rosenblatt est acquitté de tous les chefs d'accusation.

Le 16 octobre, le troisième policier, Woodyard, est jugé pour homicide involontaire par imprudence et homicide par négligence criminelle. Comme lors du procès précédent, les procureurs ont soutenu qu'il avait fait un usage excessif de la force sur McClain, tandis que les avocats de la défense ont soutenu que la force était nécessaire et ont rejeté la faute sur les ambulanciers.

Novembre 2023

Woodyard est déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation.

Sheneen, la mère de McClain, a déclaré à la chaîne CNN KUSA qu'elle n'avait plus confiance dans le système judiciaire après l'acquittement de Woodyard.

"Il nous laisse tomber, pas seulement les personnes de couleur, il laisse tomber tout le monde", a-t-elle déclaré. "Ils ne font pas ce qu'il faut, ils font toujours le strict minimum.

Cooper et Cichuniec, les ambulanciers qui ont soigné McClain, ont été jugés pour homicide involontaire par imprudence et homicide par négligence criminelle.

Décembre 2023

Les deux ambulanciers ont déclaré qu'ils pensaient que McClain était en proie à un "délire agité" lors de sa confrontation avec les policiers d'Aurora, et que leur protocole de traitement consistait à lui administrer une dose de kétamine qu'ils jugeaient sans danger et qui ne tuerait pas une personne.

Les procureurs ont déclaré que les ambulanciers "n'ont pas assumé la moindre responsabilité pour chacune de leurs actions" lors de leur témoignage au procès.

"Ils sont tous deux restés là pendant qu'Elijah allait de plus en plus mal et n'ont rien fait", a déclaré Shannon Stevenson, procureur général du Colorado. "Ils sont tous deux responsables.

Eric Levenson, de CNN, a contribué à ce reportage.

