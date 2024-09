- "Chronique de la tragédie de Grenfell: 'Des années de négligence'"

Compétences insuffisantes et avidité : Sept ans après l'incendie catastrophique de la tour Grenfell à Londres, un rapport d'enquête publie une critique virulente contre les autorités et les entreprises.

L'incendie qui a éclaté à North Kensington en juin 2017 a entraîné la mort de 72 personnes. Le feu, qui a pris au 4e étage, s'est rapidement propagé à l'extérieur de l'immeuble social de 24 étages. Les panneaux de revêtement en aluminium avec un cœur en plastique, qui ont été installés, se sont avérés être un facteur létal, comme l'a révélé l'enquête en cours.

Un cycle sans fin de négligence et d'échecs a précédé l'installation de ces panneaux inappropriés, en raison d'une interprétation lâche des directives de sécurité incendie, de résultats d'essais falsifiés ou altérés et d'une ignorance des avertissements émis par les autorités et les entreprises.

"Le fait est que toutes les victimes auraient pu être évitées", a déclaré Martin Moore-Bick, président de l'enquête. La catastrophe était "le résultat de décennies de négligence" de la part du gouvernement central et d'autres organismes compétents, qui ont échoué à interdire l'utilisation de matériaux combustibles sur les murs extérieurs des immeubles de grande hauteur. L'incompétence était le problème de base, mais dans certains cas, la cupidité est également apparue comme un facteur.

Les pompiers ont également été critiqués pour leur intervention. Ils ont conseillé aux habitants de rester à l'intérieur de l'immeuble en feu pendant une durée excessive, en attendant de l'aide, même si

