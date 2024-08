- Christopher Trimmel est de retour en tant que capitaine de l'Union Berlin.

L'équipe de Bundesliga Union Berlin entame la saison avec Christopher Trimmel en tant que capitaine, une fois de plus. Le joueur autrichien de 37 ans a été réélu quelques jours seulement avant le premier match officiel. Il dirige l'équipe de la capitale sur le terrain pour la septième année consécutive, ayant commencé avec le match de la DFB-Pokal contre le Greifswalder FC ce samedi (15h15 / Sky).

Rani Khedira continue de servir en tant que premier adjoint. Complètent le conseil de l'équipe Frederik Rönnow, Danilho Doekhi, Jerome Roussillon et Paul Jaeckel. Ce groupe de six personnes représente l'ensemble de l'équipe dans les affaires internes, organise des événements d'équipe et sert de point de contact pour les entraîneurs, la direction et le conseil d'administration.

