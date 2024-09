Christoph Kramer lance une nouvelle opportunité d'emploi avec "Lifelong Aspiration"

Après avoir quitté Borussia Mönchengladbach, le footballeur professionnel Christoph Kramer n'a pas encore trouvé de nouveau club, mais il a décroché un nouveau travail. À partir de mardi, vous pourrez voir le joueur de 33 ans à l'œuvre, mais cette fois-ci, il tiendra un micro à la place.

Cette saison, Kramer effectuera des apparitions régulières en tant qu'analyste football pour la Ligue des champions sur Prime Video. Le premier passage de Kramer avec le service de streaming aura lieu aux côtés de Matthias Sammer lors du match VfB Stuttgart contre Real Madrid mardi. Prime Video diffusera un match tous les mardi, tandis que le reste sera diffusé sur DAZN.

"Je suis ravi de rejoindre l'équipe d'experts de Prime Video", a déclaré Kramer, qui a mis fin à son contrat avec Borussia Mönchengladbach avant le début de la saison. Bien qu'il n'ait jamais visité le stade mythique du Real Madrid, l'Estadio Santiago Bernabeu, il considère cela comme une opportunité de réaliser un "rêve d'enfant".

Kramer travaille également en tant qu'expert télé pour ZDF et a analysé la finale de la Ligue des champions pour eux en juin. Il est actuellement incertain quant à la poursuite de sa carrière active avec un club.

Dans un accord précédent, Kramer et Per Mertesacker ont signé une extension de contrat avec ZDF jusqu'à l'été 2026. Les deux champions de la Coupe du monde 2014 continueront de fournir leurs expertises pour les matchs de l'équipe nationale, les diffusions de la DFB-Pokal et les finales de la Ligue des champions pour ZDF pendant les deux prochaines années.

Kramer est apparu pour la première fois en tant qu'expert sur ZDF lors de la Coupe du monde 2018. Depuis septembre 2020, Mertesacker travaille pour le diffuseur basé à Mayence, ZDF, et est également responsable de l'académie des jeunes de FC Arsenal. Le duo est apparu ensemble à l'écran pour la dernière fois lors de l'Euro à domicile en Allemagne.

