Christine Lagarde en bref

Date de naissance : 1er janvier 1956

Lieu de naissance : Paris, France

Nom de naissance : Christine Madeleine Odette Lallouette

Père : Robert Lallouette, professeur de littérature anglaise : Robert Lallouette, professeur de littérature anglaise

Mère : Nicole Lallouette, professeur de français, latin et grec ancien : Nicole Lallouette, professeur de français, latin et grec ancien

Mariages : Wilfried Lagarde (1982-1992, divorcé) ; Eachran Gilmour (divorcé)

Enfants : avec Wilfried Lagarde : Thomas et Pierre-Henri

Formation : Université Paris X Nanterre, J.D. ; Institut de sciences politiques d'Aix en Provence, M.A.

Autres faits

Nageuse synchronisée accomplie, elle a été sélectionnée dans l'équipe de France à l'adolescence.

Parle le français, l'anglais et l'espagnol.

Première femme à avoir été ministre des finances d'un pays du G7, directrice générale du FMI et aujourd'hui présidente de la Banque centrale européenne.

Chronologie

1981-2005 - Collaboratrice puis associée au bureau parisien du cabinet d'avocats international Baker & McKenzie.

1999-2005 - Première femme présidente de Baker & McKenzie.

Juillet 2000 - Elle est nommée chevalier de la Légion d'honneur.

2 juin 2005-15 mai 2007 - Ministredu Commerce extérieur.

18 mai-18 juin 2007 - Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des forêts.

19 juin 2007-28 juin 2011 - Première femme à occuper le poste de ministre des Finances, de l'Économie et du Commerce en France.

28 juin 2011 - Elle est nommée directrice générale du FMI et présidente du conseil d'administration, en remplacement de Dominique Strauss-Kahn.

5 juillet 2011 - Début de son mandat de cinq ans en tant que directrice générale du FMI. Le FMI indique que Mme Lagarde recevra un salaire annuel de 467 940 dollars après impôts et une allocation annuelle de 83 760 dollars pour les frais de subsistance.

20 mars 2013 - Le domicile parisien de Mme Lagarde est perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur son rôle dans le règlement d'un litige commercial alors qu'elle était ministre des finances.

27 août 2014 - Mme Lagarde annonce qu'elle a été placée sous enquête formelle en France pour son implication présumée dans une affaire de fraude de longue durée qui remonte à 2008, lorsqu'elle était ministre des finances de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Les procureurs estiment que Mme Lagarde a fait preuve de négligence dans la gestion d'une affaire dans laquelle un partisan de M. Sarkozy, Bernard Tapie, s'est vu accorder un règlement d'une valeur de 285 millions d'euros plus les intérêts. Les procureurs pensent que Lagarde a accordé un traitement préférentiel à Tapie.

17 décembre 2015 - Lagarde est citée à comparaître devant le tribunal pour son implication présumée dans l'affaire de fraude Tapie.

15 mai 2016 - Un journal français publie une lettre ouverte signée par 17 femmes influentes du gouvernement, dont Mme Lagarde, qui affirme que le comportement de l'élite masculine française doit changer. La lettre précise que si leurs convictions politiques couvrent un large spectre, elles sont unies. "Nous défendons des idées différentes, mais nous partageons la volonté que le sexisme n'ait pas sa place dans notre société."

Juillet 2016 - Mme Lagarde est nommée pour un second mandat de cinq ans en tant que directrice générale du FMI.

22 juillet 2016 - Un tribunal français décide que Mme Lagarde doit être jugée pour sa gestion d'une longue affaire de fraude impliquant le versement de 285 millions d'euros, plus les intérêts, de fonds publics à M. Tapie.

12 septembre 2016 - Un tribunal français rejette l'appel de Mme Lagarde et fixe la date du procès à décembre devant un tribunal spécial chargé de juger les ministres pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions.

12 décembre 2016 - Leprocès deLagardecommence. Elle prendra congé de son travail mais continuera à "travailler le soir et la nuit avec ses collègues [du FMI]", a déclaré un porte-parole.

19 décembre 2016 - Lagarde est reconnue coupable de négligence mais ne sera pas condamnée à une amende ou à une peine de prison.

4 décembre 2018 - Forbes classe Mme Lagarde au troisième rang de sa liste des femmes les plus puissantes du monde, derrière la chancelière allemande Angela Merkel et la Première ministre britannique Theresa May.

2 juillet 2019 -Lagardeest choisie pour succéder à Mario Draghi en tant que président de la Banque centrale européenne. Le mandat de huit ans de M. Draghi s'achève en octobre 2019. Elle annonce sur Twitter qu'elle se retire temporairement de la direction du FMI pendant le processus de nomination.

16 juillet 2019 - Mme Lagarde annonce sa démission du FMI, qui prend effet le 12 septembre 2019.

1er novembre 2019 - Elledevient présidente de la Banque centrale européenne.

