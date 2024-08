Christina Block fait appel à Karlsruhe

Le différend en cours pour la garde au sein de la famille Block prend un nouveau tournant. Selon leurs conseils juridiques, Christina Block de Hambourg a déposé une requête constitutionnelle à Karlsruhe. Simultanément, les autorités continuent d'enquêter sur Christina et son père pour des chefs d'accusation d'enlèvement d'enfants.

Christina, une femme d'affaires prospère de Hambourg, a saisi la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe pour faire valoir l'allegée violation de son droit à un procès équitable et celui de ses enfants. Son avocat spécialisé en droit constitutionnel à Berlin a déposé la plainte en son nom. On a noté que la plainte met également en avant le refus de lui donner une audience légale.

Le différend pour la garde a été en cours pendant des années entre Christina et son ancien conjoint pour la garde de leurs deux enfants plus jeunes, âgés d'environ 10 et 13 ans. Depuis fin août 2021, les enfants vivent avec leur père au Danemark, après avoir échoué à retourner chez leur mère après une visite programmée. En octobre 2021, la Cour d'appel de Hanovre a accordé à Christina l'autorité pour déterminer le lieu de résidence de ses enfants. Cependant, en février 2024, la cour a jugé que les tribunaux allemands n'avaient plus de juridiction, car les enfants avaient établi leur résidence permanente au Danemark.

Le soir du Nouvel An, ces deux enfants ont été clandestinement ramenés en Allemagne par des individus non identifiés. Cependant, sur ordre du tribunal, Christina a été contrainte de les renvoyer au Danemark une fois de plus. Le parquet enquête actuellement sur Christina et son père, Eugen Block, le fondateur de la chaîne de restaurants Block House, pour enlèvement d'enfants. Ils sont suspectés d'avoir organisé et exécuté l'enlèvement le soir du Nouvel An avec l'aide d'autres suspects. Le parquet a effectué plusieurs perquisitions à la fois sur les locaux professionnels et privés.

Dans le cadre de l'affaire pénale, l'avocat de Christina soutient qu'elle n'a donné l'ordre à personne d'enlever ses enfants par la force au Danemark. En réponse à une question du "Hamburger Abendblatt" fin mai, Eugen Block a déclaré : "Je n'ai rien à voir avec cette affaire et je ne peux pas en parler."

La requête constitutionnelle de Christina devant la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe conteste l'allegée violation de ses droits fondamentaux et ceux de ses enfants, comme il est indiqué dans la requête. L'intervention de la Cour constitutionnelle fédérale devient cruciale dans ce différend en cours pour la garde, compte tenu des questions juridiques complexes qui y sont liées.

