Contentieux de la garde - Christina Block cherche à retrouver ses enfants en faisant appel constitutionnel.

Dans le cadre de son interminable bataille pour la garde de ses enfants avec son ancien conjoint, la riche habitante de Hambourg, Christina Block, a déposé une plainte constitutionnelle auprès de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe. Selon Welt, cette plainte est soutenue par un spécialiste du droit constitutionnel basé à Berlin, représentant le cabinet d'avocats Unger de Christina Block dans le différend. La plainte fait état de violations des droits de la défense pour Christina et les enfants impliqués.

Christina Block et son ancien partenaire se disputent la garde de leurs deux enfants plus jeunes, âgés d'environ 10 et 13 ans, depuis plusieurs années. Après une visite estivale en 2021, ces deux enfants sont restés avec leur père au Danemark, contre la volonté de leur mère. En octobre 2021, la Cour d'appel du Hanovre a confié à Christina Block l'autorité de décider du lieu de résidence des enfants. Cependant, suite à une décision de justice en février 2024, il a été déterminé que les tribunaux allemands n'avaient plus de juridiction, les enfants ayant établi une résidence permanente au Danemark.

Enquête sur l'enlèvement

Le soir du Nouvel An, des individus inconnus ont ramené secrètement les enfants en Allemagne, ce qui a entraîné leur retour au Danemark sur ordre du tribunal. Le parquet est actuellement en train d'enquêter sur Christina Block et son père, Eugen Block, fondateur de la chaîne de restaurants Block House, pour suspicion d'enlèvement d'enfants. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé et exécuté l'enlèvement avec l'aide d'autres suspects. Les autorités ont déjà effectué plusieurs perquisitions dans les locaux professionnels et privés.

L'avocat de Christina Block dans l'affaire pénale a déclaré que celle-ci n'avait jamais autorisé personne à forcer le retour de ses enfants à Hambourg depuis le Danemark. Eugen Block nie toute implication, déclarant au "Hamburger Abendblatt" en mai qu'il n'était au courant de rien.

Frais juridiques qui s'accumulent

Depuis le début du différend concernant la garde, Christina Block aurait dépensé plus de 500 000 euros en frais juridiques. Selon Bild en juin, les procédures et les processus en cours la laissent perplexe quant à la raison pour laquelle son ancien partenaire continue d'entraver la création d'un rapport psychologique indépendant pour les enfants, alors qu'il en a été privé au Danemark.

Selon Block, cet expert a même été menacé d'intervention policière et empêché d'entrer au Danemark lors de sa tentative d'évaluation de la situation. Elle insiste sur le fait qu'un expert impartial devrait être autorisé à évaluer à la fois les parents et les enfants afin de comprendre la situation dans son ensemble.

Point de vue du grand-père

En réponse aux sentiments d'injustice de l'État, l'homme d'affaires de Hambourg, Eugen Block, âgé de 83 ans, a déclaré lors de l'ouverture d'un nouveau restaurant en mai qu'il était frustré que les autorités permettent à ses petits-enfants de rester au Danemark.

Face à ces procédures juridiques en cours, Christina Block a décidé de porter son cas devant une instance supérieure, en déposant une plainte auprès de la Cour de justice, réclamant justice pour les violations présumées lors des audiences judiciaires. Bien que la Cour d'appel du Hanovre lui ait confié l'autorité de décider du lieu de résidence de ses enfants, la question de la juridiction a été rejetée en février 2024, entraînant une décision de justice défavorable.

