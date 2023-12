Christina Applegate parle de sa détermination à terminer la dernière saison de "Dead To Me" alors qu'on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques.

L'actrice, âgée de 50 ans, s'est entretenue avec le New York Times dans un article publié mardi, avant la première de la troisième et dernière saison de sa série Netflix plus tard ce mois-ci. Mme Applegate est revenue sur ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a reçu son diagnostic de sclérose en plaques au cours de l'été 2021, pendant le tournage. À l'époque, la production a été interrompue pendant environ cinq mois, alors qu'elle commençait un traitement pour cette maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central.

"L'idée était de lui donner des médicaments pour qu'elle aille mieux", a déclaré Mme Applegate. "Et il n'y a pas de mieux. Mais c'était bon pour moi. J'avais besoin de digérer la perte de ma vie, la perte de cette partie de moi. J'avais donc besoin de ce temps.

L'artiste a également noté qu'après cette période, ce n'était pas comme si elle "était sortie de l'autre côté de la crise, en se disant "Woohoo, je vais très bien"". L'acceptation ? Non. Je ne l'accepterai jamais. Je suis furieuse".

Elle a rappelé encore plus loin dans le temps, comment elle a commencé à éprouver des problèmes d'équilibre et de mobilité dès la production de la première saison de "Dead to Me", qui a été diffusée pour la première fois en mai 2019.

"J'aurais aimé faire attention", a-t-elle déclaré. "Mais qui étais-je pour le savoir ?"

Au cours de la pause de production, Netflix avait envisagé d'arrêter la série indéfiniment à la lumière de ses nouvelles de santé. Mais Mme Applegate a estimé qu'elle avait "une obligation" envers Liz Feldman, la créatrice de "Dead to Me", et Linda Cardellini, son amie et coéquipière, ainsi qu'envers l'histoire.

Les pouvoirs en place ont dit : "Arrêtons. Nous n'avons pas besoin de la terminer. Mettons quelques épisodes ensemble'. J'ai dit : "Non. Nous allons le faire, mais nous allons le faire selon mes conditions"", a-t-elle déclaré.

Et bien qu'Applegate ait déclaré que terminer la série était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite, l'équipe et Cardellini, en particulier, l'ont soutenue tout au long de son parcours.

"Elle était ma championne, ma guerrière, ma voix", a déclaré Mme Applegate à propos de Mme Cardellini. "C'était comme avoir une maman ours".

Mais Cardellini a déclaré au Times qu'elle "voulait simplement le meilleur pour la personne que j'aime et avec laquelle j'ai l'honneur de travailler".

Cela correspondait à ce qu'elle pensait d'Applegate dès leur première rencontre pour l'émission. "J'ai tout de suite eu le sentiment que nous allions nous soutenir mutuellement", a déclaré Cardellini. "Jen et Judy [leurs personnages dans "Dead to Me"] se soutiennent, s'aiment, s'entraident. Linda et Christina, c'est la même chose".

En plus de s'assurer de terminer la dernière saison, il était également important pour Applegate de faire de la publicité pour "Dead to Me" avant la première de la saison 3 sur Netflix le 17 novembre.

"C'est la première fois que quelqu'un va me voir telle que je suis", a-t-elle déclaré. C'est la première fois qu'on me voit telle que je suis", a-t-elle déclaré. "J'ai pris 20 kilos, je ne peux pas marcher sans canne. Je veux que les gens sachent que je suis très consciente de tout cela".

Quant à savoir ce que les téléspectateurs retiendront de la dernière saison, la star de "Samantha Who" est optimiste, jusqu'à un certain point.

"Si les gens détestent, s'ils adorent, s'ils ne pensent qu'à regarder l'infirme, ce n'est pas à moi de décider", a-t-elle déclaré. Je suis sûre que les gens vont se dire : "Je ne peux pas passer outre".

"Très bien, ne le dépassez pas, alors", a-t-elle ajouté. "Mais j'espère que les gens pourront passer outre et apprécier le voyage et dire au revoir à ces deux filles".

Source: edition.cnn.com