Christie répond aux appels à l'abandon dans le New Hampshire avec une campagne publicitaire à 7 chiffres

"Certains disent que je devrais abandonner la course. Vraiment ? Je suis le seul à dire que Donald Trump est un menteur", déclare l'ancien gouverneur du New Jersey, qui accuse un retard considérable sur l'ancien président, dans une publicité directe lancée sur les plateformes de diffusion et numériques.

Cet achat marque la décision stratégique de la campagne de Christie d'augmenter les ressources consacrées à sa stratégie "tout-en-un" dans le New Hampshire avant les primaires du 23 janvier. Jusqu'à présent, la campagne de M. Christie a fait état d'un faible taux d'utilisation des fonds de la campagne, en s'appuyant principalement sur des interviews dans les médias et des publicités financées par un super PAC qui le soutient.

Dans le spot de 30 secondes, M. Christie fait allusion au message de Noël vengeur de son ancien allié et à son rôle dans l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, déclarant aux électeurs de l'État du Granite : "Il réduira l'Amérique en cendres pour s'aider lui-même. Tous les dirigeants républicains le disent en privé. Je suis le seul à le dire en public".

Christie a affiné sa réponse aux électeurs qui s'interrogent sur les raisons de son maintien dans la course, arguant qu'il est le seul à s'attaquer directement au leader du GOP.

Un récent sondage CBS News/YouGov a révélé que 10 % des électeurs probables des primaires du GOP dans l'État du Granite ont déclaré que M. Christie était leur premier choix, derrière M. Trump (44 %) et l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley (29 %), mais à peu près à égalité avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis (11 %).

L'investissement de la campagne dans le New Hampshire comprend également une deuxième publicité, intitulée "The Choice", qui sera lancée vendredi, détaillant la vision de Christie pour l'Amérique et lançant un appel à l'unité.

