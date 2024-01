Christie défend sa candidature à la Maison Blanche après les critiques de Sununu

"Depuis que Chris a commencé à travailler pour Nikki Haley et est devenu un employé de Nikki Haley, ce n'est plus le même Chris Sununu", a déclaré Christie, qui est ami avec Sununu depuis plus de dix ans, à Anderson Cooper sur CNN dans l'émission "AC360".

"Chris Sununu était l'un des critiques les plus virulents de Donald Trump dans ce pays", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "C'est un homme qui a dit que Donald Trump n'était pas apte. Toutes choses que son candidat ne veut pas dire" et accusant M. Sununu d'abandonner "ses principes pour essayer d'obtenir des faveurs politiques dans son propre État".

Les commentaires de Christie interviennent alors que les candidats à la présidence du GOP cherchent à se distinguer dans les dernières semaines avant les caucus de l'Iowa. Dimanche, M. Sununu, qui a soutenu l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley dans les primaires républicaines, a suggéré que la candidature de l'ancien gouverneur du New Jersey à la Maison Blanche était dans une "impasse" et qu'il devrait l'abandonner.

M. Christie a déclaré à M. Cooper qu'il pensait que M. Sununu avait choisi de soutenir Mme Haley "sur la base d'une série de sondages à ce moment-là", demandant : "Quelles sont les indications qu'il a sur le fait qu'elle est dans une impasse ? "Quelles sont les indications qu'il a qu'elle veut battre Donald Trump ?"

"Au fait, comment Chris Sununu défend-il ce qu'elle a dit sur Civil War ? Je ne comprends pas", a-t-il poursuivi, critiquant le fait que Mme Haley n'ait pas mentionné l'esclavage comme cause de la guerre de Sécession lors d'une réunion publique dans le New Hampshire et qu'elle se soit efforcée par la suite d'épurer sa réponse.

Les représentants de M. Sununu ont refusé de commenter l'interview. CNN a contacté la campagne de Mme Haley pour obtenir un commentaire.

Plus tôt mardi, M. Sunnu a déclaré que "Chris a atteint sa limite, si vous voulez" et qu'il "dit la vérité sur Trump, mais c'est très différent de savoir si cela se traduit par des votes pour une nomination à la présidence des États-Unis".

"Je ne dis pas à Chris qu'il doit sortir, n'est-ce pas ?" M. Sununu a déclaré à la suite d'un événement de campagne de Mme Haley à Rye, dans le New Hampshire. "Je n'appelle pas Chris Christie pour lui dire qu'il doit absolument se retirer. Je pense qu'il est juste assez intelligent pour voir ce qui est écrit sur le mur et savoir qu'il a une grande opportunité non seulement de soutenir Nikki, mais aussi de faire quelque chose de vraiment important pour le pays et le parti et de commencer à nous faire avancer".

Lors de son entretien avec M. Cooper, M. Christie s'est également prononcé sur le favori du GOP, en déclarant qu'il pensait que la Cour suprême des États-Unis rejetterait "très rapidement" l'argument de M. Trump selon lequel il bénéficie d'une immunité contre les poursuites fédérales pour les crimes présumés qu'il a commis pendant son mandat - une question fondamentale dans l'affaire pénale de subversion des élections de 2020 engagée par l'avocat spécial contre l'ancien président.

Pressé de dire s'il croit que la Haute Cour se saisira de l'affaire, M. Christie a déclaré qu'il pensait que les juges pourraient "donner leur aval" et "dire qu'il faut l'oublier et se contenter des décisions des tribunaux inférieurs".

"Je ne crois pas qu'il y ait de véritable argument", a-t-il déclaré. "Pensez à l'aspect pratique de la chose. Un président peut littéralement faire n'importe quoi. Et s'il n'est pas mis en accusation et destitué pour cela, il échappe à toute forme de responsabilité pénale ou civile. Cela n'a aucun sens.

Ebony Davis, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com