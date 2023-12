Christian Horner, patron de Red Bull, estime que la résurgence de Ferrari est une bonne chose pour la Formule 1

Cela est dû en grande partie aux fortunes contrastées de deux équipes - la résurgence de Ferrari et les difficultés de Mercedes - rendant l'issue du championnat de cette année impossible à déterminer.

Charles Leclerc, de Ferrari, est actuellement en tête du classement des pilotes, avec 19 points d'avance sur Max Verstappen, de Red Bull, qui a remporté sa troisième victoire de la saison au Grand Prix de Miami dimanche.

Six points seulement séparent ces deux équipes au classement des constructeurs, tandis que Mercedes - triomphante au cours des huit dernières saisons - se retrouve de manière inhabituelle à la troisième place.

"C'est génial de courir contre Ferrari, c'est bon pour la Formule 1 d'avoir des Ferrari compétitives", a déclaré Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, à CNN Sport à Miami le week-end dernier, la ville accueillant pour la première fois une course de F1.

"Charles Leclerc fait un excellent travail, Carlos Sainz est également un pilote de premier ordre... Nous savons que Mercedes va régler ses problèmes. C'est une bonne chose pour la Formule 1 d'avoir une autre équipe dans la course".

Pour Horner, cette saison ressemble à un changement de garde ; Verstappen et Leclerc ont tous deux 24 ans et des années de course devant eux.

"C'est une grande compétition entre cette jeune génération qui arrive", ajoute-t-il.

"Charles et Max ont couru l'un contre l'autre depuis qu'ils sont enfants. La course entre eux deux à chaque Grand Prix depuis le début de l'année a été fantastique.

Après une conclusion dramatique et controversée du championnat de l'année dernière - qui a vu Verstappen remporter son premier titre face à Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Abou Dhabi en fin de saison - Red Bull semble prête à s'engager dans un nouveau bras de fer cette saison.

Les nouvelles réglementations qui ont été introduites au début de l'année 2022 ont contraint les équipes à revoir complètement la conception de leurs voitures. Ces changements ont permis à Ferrari de prospérer, à Mercedes de lutter et à Red Bull de dépasser les attentes initiales de l'équipe, selon Horner.

"Après avoir consacré tant d'efforts à la voiture de l'année dernière, nous avons choisi de prendre ce risque, car nous avions l'occasion de gagner l'année dernière et il fallait la saisir", explique-t-il.

"Cela a mis une énorme pression sur l'équipe au cours de la seconde moitié de l'année dernière, car nous devions rattraper le temps perdu. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que nous commencions l'année de manière aussi compétitive que nous l'avons fait.

"Être sur la première ligne de la première course, gagner la deuxième course, gagner et faire un doublé à Imola a été un début incroyable pour nous, et je pense que c'est un témoignage pour toute l'équipe d'avoir fait un travail aussi phénoménal dans un laps de temps aussi court".

Un tout nouveau public

Le Grand Prix de Miami du week-end dernier était, avant Austin, la première des deux courses organisées aux États-Unis cette saison, tandis que la saison prochaine en comptera trois avec l'ajout du Grand Prix de Las Vegas au calendrier.

Ce sport a connu récemment un regain de popularité en Amérique du Nord et a bénéficié d'une augmentation de 58 % des audiences télévisées aux États-Unis la saison dernière par rapport à l'année précédente.

Cette augmentation de l'audience a été en partie alimentée par la popularité de "Drive to Survive ", une série documentaire de Netflix qui a couvert quatre saisons de F1.

"Netflix a fait un excellent travail en ouvrant la F1 à un tout nouveau public", a déclaré M. Horner.

"Il a expliqué le fonctionnement du sport, montré qui sont les pilotes, quelles sont les dynamiques.

"La compétition, de la première à la dernière course, était comme un combat de poids lourds sur 22 manches différentes. C'était un championnat phénoménal l'année dernière... le rêve d'un producteur".

Et si le championnat de cette saison peut offrir les mêmes niveaux de drame - bien qu'avec de nouveaux protagonistes - alors les chiffres d'audience devraient continuer à augmenter.

"Tant que nous continuerons à organiser des Grands Prix le dimanche et que cela restera une compétition entre l'homme et la machine aux limites, c'est ce qui compte", déclare Horner.

"Bien sûr, cela évoluera... tout évolue dans la vie. Je pense que la Formule 1 est en train d'évoluer en ce moment même.

Source: edition.cnn.com