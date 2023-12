Christian Eriksen vise le "rêve" de la Coupe du monde après s'être remis d'un arrêt cardiaque

Eriksen s'est effondré pendant le match du Danemark contre la Finlande à Copenhague en juin dernier et a reçu un traitement de sauvetage sur le terrain.

Après l'incident, il a été soigné à l'hôpital et équipé d' un défibrillateur cardiaque implantable (DCI ), un type de stimulateur cardiaque destiné à prévenir les arrêts cardiaques mortels en envoyant une décharge pour rétablir un rythme cardiaque régulier.

Il affirme aujourd'hui que son cœur n'est "pas un obstacle" à son ambition de reprendre le football.

"Mon objectif est de participer à la Coupe du monde au Qatar. Je veux jouer. C'est mon état d'esprit depuis le début", a déclaré Eriksen dans une interview accordée à la chaîne danoise DR1.

"C'est un objectif, un rêve. Quant à savoir si je serai sélectionné, c'est une autre histoire. Mais c'est mon rêve de revenir. Je suis sûr que je peux revenir parce que je ne me sens pas différent. Physiquement, je suis de nouveau en pleine forme.

À la fin de l'année dernière, Eriksen s'entraînait à Odense Boldklub, le club danois pour lequel il a joué dans les catégories de jeunes avant de rejoindre l'Ajax.

L'avenir de sa carrière de joueur est actuellement incertain. Le fait d'être équipé d'un défibrillateur l'a empêché de jouer en Italie en raison des règles du football italien, et le joueur de 29 ans s'est séparé de son ancien club, l'Inter Milan, en décembre.

"Mon rêve est de réintégrer l'équipe nationale et de jouer à nouveau au Parken (à Copenhague) et de prouver que c'était un coup d'éclat et que cela ne se reproduira plus", a déclaré Eriksen.

"Je veux prouver que j'ai évolué et que je peux à nouveau jouer en équipe nationale. Encore une fois, c'est à l'entraîneur d'évaluer mon niveau".

Cette année, la Coupe du monde se déroule en novembre et décembre. Après avoir atteint les demi-finales de l'Euro 2020 l'année dernière, le Danemark a obtenu une place pour Qatar 2022 en terminant premier de son groupe de qualification.

Après son effondrement et tout au long de sa convalescence, Eriksen a déclaré avoir été bouleversé par le soutien qu'il a reçu.

"Il a eu un impact sur tant de gens et ils ont ressenti le besoin de me le faire savoir, ainsi qu'à ma famille. Cela me rend très heureux", a-t-il ajouté.

"À l'hôpital, on n'arrêtait pas de me dire que j'avais reçu de plus en plus de fleurs. C'était bizarre parce que je ne m'attendais pas à ce que les gens m'envoient des fleurs parce que j'étais mort pendant cinq minutes.

"C'était assez extraordinaire, mais c'était très gentil de la part de tout le monde et cela m'a beaucoup aidé de recevoir tous ces vœux.

"Et les gens m'écrivent encore. J'ai remercié des personnes que j'ai rencontrées en personne. J'ai remercié les médecins, mes coéquipiers et leurs familles en personne.

"Mais tous les fans qui ont envoyé des milliers de lettres, de courriels et de fleurs ou qui sont venus me voir dans la rue, en Italie et au Danemark, je les remercie tous pour le soutien que j'ai reçu du monde entier et qui m'a aidé à traverser cette épreuve.

Kim Norgaard de CNN a contribué au reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com