Christian Eriksen retrouve ses coéquipiers de l'Inter sur le chemin de la guérison

Christian Eriksen est retourné à l'entraînement de l'Inter Milan pour la première fois depuis qu'il a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il jouait pour le Danemark à l'Euro 2020, a annoncé mercredi le club italien.

Le milieu de terrain s'est effondré lors du premier match de son pays contre la Finlande, le 12 juin à Copenhague, et a reçu des soins de survie sur le terrain.

Il est rentré en Italie et a rendu visite à ses coéquipiers au centre d'entraînement Suning du champion d'Italie.

"Le milieu de terrain danois a rencontré les dirigeants du club, l'entraîneur, ses coéquipiers et tout le personnel présent. Eriksen se porte bien et est en excellente forme physique et mentale", peut-on lire sur le site du club.

"Il va maintenant suivre le programme de récupération proposé par les médecins danois à Copenhague, qui coordonneront également le suivi clinique.

"Le staff médical de l'Inter sera naturellement tenu informé tout au long du processus."

Reuters croit savoir qu'aucun autre examen médical n'est prévu à Milan pour Eriksen pour le moment.

Le joueur de 29 ans s'est vu implanter un défibrillateur cardiaque implantable (ICD ) à la suite de son effondrement, un type de stimulateur cardiaque qui peut prévenir les arrêts cardiaques mortels en déchargeant une décharge pour rétablir un rythme cardiaque régulier.

L'avenir de sa carrière reste cependant incertain, car il ne sera pas autorisé à jouer en Italie tant que le dispositif n'aura pas été retiré.

"Francesco Braconaro, membre du comité scientifique technique de la Fédération italienne de football, a déclaré à Radio Kiss Kiss en juillet : "Eriksen ne peut pas recevoir le feu vert pour jouer en Italie.

"Si le joueur se fait retirer le défibrillateur, confirmant ainsi que la pathologie peut être résolue, il pourra alors revenir jouer pour l'Inter".

Eriksen a rejoint l'Inter en janvier 2020 en provenance de Tottenham Hotspur et a marqué huit buts en 60 matches pour le club, jouant un rôle clé dans le premier triomphe de l'Inter en Serie A depuis 11 ans la saison dernière.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com