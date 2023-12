Chris Paul, le maître des lieux, permet aux Phoenix Suns de mener 2-0 dans les playoffs de la NBA

Paul, qui fêtera ses 37 ans vendredi, a marqué 28 points, pris six rebonds et délivré huit passes décisives pour permettre aux Suns de remporter une victoire 129-109 dans la série des séries éliminatoires au meilleur des sept de la Conférence Ouest.

Le match s'annonçait serré à l'entame du quatrième quart-temps, les Suns ne menant que de six points (89-83), mais Phoenix a réussi à s'imposer confortablement en inscrivant 40 points dans la dernière période, dont 14 de Paul.

"Nous sommes impressionnés à chaque fois que nous le voyons, mais cela ne nous surprend pas. C'est juste la volonté de gagner".

Les Suns se rendent à Dallas avec une avance de 2-0 et espèrent que Paul continuera à faire des prouesses. Le joueur de 36 ans garde toutefois les pieds sur terre.

"Il suffit de s'appuyer sur le travail", a déclaré Paul aux journalistes, expliquant sa capacité à continuer à jouer au plus haut niveau. Il faut s'appuyer sur le travail", a déclaré Paul aux journalistes pour expliquer sa capacité à continuer à jouer au plus haut niveau.

"On ne peut pas tricher avec le jeu. On ne peut pas tricher avec le jeu. Il faut faire de la musculation et de la condition physique, il faut soulever des poids, il faut se reposer, il faut faire des tirs.

"Quand vous faites cela, vous vivez avec les résultats".

La star de Dallas, Luka Doncic, a fait de son mieux pour maintenir son équipe dans le coup avec 35 points, cinq rebonds et sept passes en 13 tirs sur 22, mais les Mavs n'ont pas fait grand-chose d'autre, ce qui a conduit l'entraîneur Jason Kidd à demander au reste de son équipe d'en faire plus.

"Il a fait un grand match, mais personne d'autre ne s'est montré à la hauteur. Nous devons faire en sorte que d'autres joueurs tirent mieux au but", a déclaré Kidd après le match. "Nous ne pouvons pas gagner si lui seul marque 30 points par soir, pas à cette époque de l'année. Et nous jouons contre la meilleure équipe de la ligue, alors nous devons faire travailler d'autres gars."

Le troisième match aura lieu vendredi à Dallas.

Le Heat prend l'avantage 2-0 sur les Sixers

Pendant ce temps, dans la Conférence Est, le Miami Heat a porté son avance sur les playoffs à 2-0 après avoir battu les Philadelphia 76ers 119-103 mercredi.

Bam Adebayo et Jimmy Butler ont marqué respectivement 23 et 22 points pour les Miami Heat qui ont eu raison de leurs adversaires.

Philadelphie espère que Joel Embiid, candidat au titre de meilleur joueur de l'année, reviendra après une fracture du visage et une commotion cérébrale subies contre les Toronto Raptors, afin de relancer ses espoirs d'après-saison.

Cependant, après la défaite de mercredi, Doc Rivers, l'entraîneur des Sivers, a déclaré qu'il n'était pas certain qu'Embiid soit suffisamment en forme pour le 3e match.

"Il y a tellement d'étapes à franchir, et je ne pense pas qu'il en ait franchi une seule pour l'instant. Nous devons donc attendre et voir", a-t-il déclaré aux journalistes.

Philadelphie accueille le troisième match vendredi.

