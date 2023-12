Faits marquants de l'histoire

Chris Paisley remporte son premier titre sur le Tour européen... avec l'aide de sa femme

Chris Paisley remporte son premier titre sur le European Tour

Sa femme était caddy

Paisley remporte 192 578 dollars pour la première place

Le porteur de sac habituel de l'Anglais ayant pris des vacances prolongées, sa femme est intervenue à la dernière minute pour lui donner un coup de main.

Keri, qui, de l'aveu même de Paisley, "ne connaît pas grand-chose au golf", était caddie pour son mari pour la première fois, alors qu'il participait à l'Open Championship d'Afrique du Sud.

Alors que Branden Grace, le favori local, le talonnait - et prenait brièvement la tête - le dernier jour, Paisley a loué l'influence apaisante de sa femme, qui lui a permis de réaliser une performance sans faille lors du quatrième tour.

"Elle ne connaît pas grand-chose au golf, mais elle me connaît très bien et elle sait quand je vais un peu plus vite que d'habitude ou quand je suis un peu tendu", a déclaré Paisley aux journalistes.

"Remonter le dernier fairway avec elle à mes côtés était tout simplement incroyable. Elle n'a jamais mis un pied de travers. C'est la première fois qu'elle est caddie et je ne la remercierai jamais assez.

READ : Un golfeur prend accidentellement une substance interdite et se dénonce.

READ : La première femme caddie à remporter un Majeur

"Ma cadette habituelle est un peu critiquée, mais je ne dirai jamais assez à quel point elle a fait du bon travail cette semaine et dans la vie en général.

Malgré les encouragements d'une foule de partisans à l'égard de Grace, 30e joueuse mondiale, la mieux classée du tournoi, Paisley a gardé son sang-froid et a réussi six birdies lors d'une ronde finale de 66, soit six sous la normale, ce qui lui a permis de remporter la victoire.

Après avoir entamé le tournoi au 286e rang mondial, le joueur de 31 ans atteindra le 121e rang, son meilleur classement en carrière, après avoir remporté le prix de 192 578 $ pour la première place.

La dernière victoire de Paisley en tournoi remonte à 2012, lorsqu'il a remporté l'English Challenge par deux coups d'avance sur son compatriote Francis McGuirk.

Commençant le tour avec un coup de retard sur Paisley, Grace a commencé par un birdie-eagle pour prendre l'avantage, mais un double bogey au 6e et un bogey au 12e ont signifié que le Sud-Africain avait trop de choses à faire.

Visitez CNN.com/golf pour plus d'informations et de reportages.

"Je n'arrive toujours pas à y croire", a déclaré Paisely à propos de sa victoire. Je n'arrive toujours pas à y croire", a déclaré Paisely. "Affronter Branden, dans son pays d'origine, avec pratiquement toute la foule de son côté, c'était difficile, mais j'ai joué à merveille".

"J'ai joué à fond. Je ne pensais même pas que j'étais capable de jouer aussi bien, pour être honnête, et c'est incroyable d'arriver en tête dans un endroit aussi merveilleux".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com