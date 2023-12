Chris Harrison est "reconnaissant" d'avoir rompu avec la franchise "Bachelor".

Lors d'un récent épisode du podcast "Trading Secrets", animé par Jason Tartick, un ancien de "The Bachelorette", Harrison a évoqué ce que cela lui faisait d'être impliqué dans la franchise.

"Je considère toujours cela comme une bénédiction dans ma vie. C'était difficile au début, évidemment, ce n'était pas immédiat et je me sentais bien dans tout ça parce que ce que j'ai traversé était tumultueux", a déclaré Harrison. "Je ne souhaite cela à personne.

En février 2021, il a été annoncé que l'animateur et producteur quitterait ses fonctions d'animateur après avoir publiquement défendu Rachael Kirkconnell, une candidate au "Bachelor" qui a été critiquée après que des photos d'elle lors d'un bal de fraternité sur le thème d'une plantation d'antebellum en 2018 ont fait surface pendant son séjour dans l'émission.

"Cette saison historique du Bachelor ne devrait pas être entachée ou éclipsée par mes erreurs ou diminuée par mes actions", a déclaré Harrison à l'époque dans un post Instagram. "À cette fin, j'ai consulté Warner Bros. et ABC et je me retirerai pendant un certain temps et ne participerai pas à l'émission spéciale After the Final Rose."

Des mois plus tard, il a été annoncé qu'il partait pour de bon.

Harrison a déclaré lors du podcast de cette semaine que toute cette expérience était "quelque chose que je prie Dieu pour que mon pire ennemi ne vive jamais".

"Mais, cela dit, je savais que je devais me retirer de ce qui était devenu une situation très toxique", a-t-il ajouté. "Et c'est ce que j'ai fait, et c'était une situation très difficile.

L'ancien joueur de football et "Bachelor" de la saison 5, Jesse Palmer, a pris la relève en tant qu'animateur.

