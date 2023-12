Faits marquants de l'histoire

Chris Evert explique pourquoi Roger Federer ne gagnera probablement pas l'US Open

Federer 5-4 favori pour remporter sa sixième couronne à l'US Open

La chaleur de New York pourrait être trop forte, selon Evert

"Rafa Nadal se lèche les babines en ce moment".

Avec deux tournois majeurs à son actif cette saison, la star suisse, qui a récemment été gênée par un problème de dos, pourrait-elle récidiver à New York ?

Chris Evert, 18 fois championne du Grand Chelem, ne le pense pas.

"Je serais très surprise que Roger Federer remporte l'US Open", a déclaré Evert à CNN.

"Il est très capable, nous le savons, mais c'est un faiseur de coups et je pense qu'à l'US Open, vous devrez faire face à bien d'autres choses que d'être un faiseur de coups.

La chaleur

Les conditions étouffantes qui règnent à New York à cette époque de l'année risquent d'être trop pénibles pour le Suisse, qui a fêté ses 36 ans au début du mois.

La dernière fois qu'il a participé à l'US Open, c'était en 2015, où il s'était incliné en finale face à l'ancien numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic.

L'année dernière, Federer n'avait pas participé à l'événement parce qu'il avait pris six mois de repos pour laisser son genou guérir d'une opération subie plus tôt dans la saison. Il s'est remis de la plus longue interruption pour cause de blessure de sa carrière en remportant l'Open d'Australie au début de la saison et Wimbledon en juillet.

"Maintenant, nous entrons dans la partie chaude de la saison, la partie chaude de l'année", a déclaré Evert, qui a remporté l'US Open à six reprises entre 1975 et 1982 et a pris sa retraite en 1989 à l'âge de 35 ans.

"Est-ce qu'il a encore quelque chose dans le réservoir ?" a demandé Evert lors d'une interview le mois dernier.

"Ces longs matches en cinq sets, peut-il jouer des matches en cinq sets, deux, trois, quatre d'affilée ? C'est un paysage complètement différent et je pense que quelqu'un comme Rafa Nadal est en train de se lécher les babines en ce moment, voulant remporter ce deuxième grand chelem.

Après s'être incliné en finale de l'Open d'Australie face à Federer, Nadal a décroché un dixième titre record à Roland-Garros en juin.

L'Espagnol a retrouvé la première place du tennis masculin cette semaine et sera la tête de série à Flushing Meadows, où il a remporté le titre en 2010 et 2013.

Mauvais retour

Federer, troisième au classement, n'a disputé qu'un seul tournoi avant l'US Open, le dernier grand tournoi de l'année qu'il a remporté cinq années de suite entre 2004 et 2008.

Il a atteint la finale du Masters de Montréal le 13 août, où il s'est incliné face à la jeune étoile montante allemande Alexander Zverev en deux sets.

Après cette défaite, Federer s'est retiré du tournoi Western & Southern Open à Cincinnati, déclarant dans un communiqué qu'il s'était "tordu" le dos au Canada et qu'il avait besoin de se reposer.

Le Suisse Stan Wawrinka, tenant du titre, et Djokovic étant tous deux blessés, le Suisse est le favori (5-4) pour remporter l'US Open chez le bookmaker britannique William Hill.

Cela signifie qu'une mise de 4 $ réussie rapporterait 5 $ plus la mise initiale. Nadal est deuxième à 9-4, suivi du Britannique Andy Murray, ancien vainqueur, à 5-1 et de Zverev à 8-1.

Une blague

Peu après avoir battu le Croate Marin Cilic au All England Club en juillet pour remporter son premier titre de Wimbledon en cinq ans, Federer, 19 fois vainqueur d'un tournoi majeur, a déclaré à CNN que remporter un troisième titre du Grand Chelem cette saison serait "une blague".

"Je sais que si je reste en forme, j'ai des chances de bien faire à l'US Open, mais le gagner ? Oui, à un moment donné, j'ai presque l'impression qu'il faut être réaliste", a déclaré Federer.

"Je n'ai plus 25 ans. Je ne suis pas sûr de pouvoir gagner trois tournois du Grand Chelem en un an. En gagner deux, c'est déjà assez fou et ça me suffit amplement", a-t-il ajouté.

Une autre vie

Evert, qui a remporté son dernier tournoi du Grand Chelem à l'âge de 31 ans et qui travaille aujourd'hui comme présentatrice pour ESPN tout en dirigeant sa propre académie de tennis en Floride, est impressionnée par la saison exceptionnelle de Federer.

"Comment est-ce possible ? Parce que Roger Federer est le type de joueur qui laisse les défaites rouler sur son dos", a déclaré Evert.

"Il a suffisamment d'énergie émotionnelle en réserve en raison de sa vision du tennis, il a quatre enfants et une femme, il a donc une autre vie qui lui permet de s'éloigner de la pression du tennis.

"Il n'a pas besoin de s'entraîner cinq ou six heures par jour à courir après les balles, comme le ferait un Nadal.

