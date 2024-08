- Chœur de la Croix de Dresde 2025 avec première représentation du Requiem

Le Kreuzchor de Dresde présentera pour la première fois le "Requiem A" de Sven Helbig le 9 février 2025, avec l'Orchestre d'État de Saxe. Le soliste René Pape, natif de Dresde et ancien membre du Kreuzchor, se produira. La pièce est décrite comme un "puissant mémorial de réconciliation", rendant hommage à toutes les victimes des conflits armés et marquant le début des concerts commémorant la destruction de la ville il y a 80 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Selon le Kreuzkantor Martin Lehmann, la Passion selon saint Jean de Bach sera également interprétée pendant la saison 2024/2025, sous le thème "En Transition", pour la première fois en douze ans. Le chœur sera le pont entre tradition et renouveau, servant l'un des principaux représentants musicaux de la ville et une excellente institution de formation pour les jeunes musiciens, a déclaré la maire de la culture Annekatrin Klepsch (Parti de gauche).

Voyages et représentations en dehors de la Kreuzkirche

Des voyages sont prévus en Allemagne, au Danemark, en France et en Suisse. Le chœur se produira également avec l'Orchestre philharmonique de Dresde à l'Elbphilharmonie de Hambourg et à l'Isarphilharmonie de Munich, interprétant le Requiem de Mozart et des œuvres d'Arvo Pärt, qui célébrera son 90e anniversaire en 2025.

During the Kreuzchor vespers, works by former cantors such as Rudolf Mauersberger and Gottfried August Homilius will be performed. The choir will also sing in the Dresden Heath, at the city festival in the main station's dome hall, at the football stadium during Advent, and in front of students - including a performance of a "Christmas Oratorio for Children" with the Dresden Philharmonic.

Les voyages du Kreuzchor de Dresde les mèneront dans divers pays, y compris l'Allemagne, assurant ainsi leur présence musicale au-delà de leur patrie.

