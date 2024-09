- Chine potentiellement dissuasive: la Chambre de l'UE exhorte Pékin à agir

Une étude suggère que l'attrait de la Chine pour les entreprises européennes se réduit en raison de réformes insatisfaisantes et de difficultés croissantes. Certaines entreprises découvrent que les risques liés à l'investissement en Chine commencent à surpasser les avantages, selon le rapport annuel de la Chambre de commerce européenne de Beijing. Cette tendance pourrait s'intensifier si les principaux problèmes rencontrés par les entreprises ne sont pas résolus. "Des mesures immédiates sont nécessaires pour inverser cette tendance", a déclaré l'organisation comptant plus de 1700 membres.

La liste des préoccupations est longue et a sérieusement ébranlé la confiance des entreprises en Chine : l'économie ne s'améliore pas, l'accès au marché reste difficile et la consommation intérieure est faible. De plus, le Parti communiste au pouvoir cause souvent de l'inquiétude parmi les entreprises avec des lois floues invoquant la sécurité nationale, entraînant des dépenses accrues en conseils juridiques.

"La 'maladie économique' à long terme de la Chine"

Le rapport a souligné que la prévisibilité, la fiabilité et l'efficacité qui attiraient les entreprises étrangères en Chine diminuent, et l'environnement des affaires devient de plus en plus politisé. Selon le président de la Chambre, Jens Eskelund, l'état de l'économie chinoise est comparable à une maladie de longue durée. "On a l'impression que l'économie chinoise souffre d'une maladie de longue durée", a-t-il déclaré. Depuis la pandémie de COVID-19, l'économie n'a pas pleinement récupéré.

Le pronostic est sombre : générer des revenus en Chine devient de plus en plus difficile, a expliqué Eskelund. Les marges à l'extérieur du pays peuvent parfois être meilleures et pourraient s'améliorer à l'avenir. Eskelund estime que un tiers à la moitié des entreprises de l'UE surveillent de près l'évolution de l'économie et pourraient réévaluer leur stratégie en Chine. C'est cette catégorie que Beijing doit convaincre que la Chine reste un lieu rentable.

Pas de retrait en vue

Malgré les problèmes, la Chambre ne s'attend pas à ce que ses membres souhaitent se retirer. Pour l'industrie automobile ou chimique, la Chine est indispensable, selon Eskelund. Près d'un tiers des exportations mondiales de conteneurs proviennent de Chine. "Si vous n'êtes pas en Chine et que vous continuez à y investir, vous n'êtes tout simplement plus une entreprise mondiale", a-t-il déclaré. Cependant, environ un quart des membres réévaluent leur dépendance à l'égard de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement en tant que leçon tirée de la pandémie de COVID-19 et des tensions géopolitiques. La solution pourrait être de délocaliser partiellement la production en Inde ou au Vietnam.

Cependant, de nombreux sceptiques persistent. Un sondage publié par la Chambre de commerce européenne en mai a révélé que 44 % des 512 membres avaient le point de vue le plus pessimiste sur les affaires jamais enregistré. Cette tendance pourrait se poursuivre sans intervention de Beijing, estime Eskelund. Les entreprises du secteur automobile, ainsi que celles des services financiers et des produits médicaux, étaient particulièrement pessimistes. Les entreprises de cosmétiques et de produits pharmaceutiques étaient un peu plus optimistes.

Des tensions potentiellement croissantes avec l'UE

Certains analystes ont également été déçus par les résultats d'une rare réunion de hauts responsables du Parti communiste qui ont discuté de la politique économique à long terme de la Chine à Beijing. Le troisième plenum a

Lire aussi: