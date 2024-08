Chicago se prépare alors que les démocrates se réunissent pour leur rassemblement

L'événement est sur le point de commencer dans exactement cinq semaines après que l'ancien président Donald Trump, le candidat républicain, ait échappé de justesse à une tentative d'assassinat lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie. Cet incident a suscité des préoccupations quant à la sécurité de la prochaine réunion démocrate à Chicago et du congrès républicain qui s'est tenu précédemment à Milwaukee.

Le chef de la police de Chicago, Larry Snelling, a déclaré sur CNN que la tentative d'assassinat contre Trump avait renforcé leur vigilance alors qu'ils planifiaient pour toute menace potentielle.

Comparer Butler à un événement de sécurité spécial à l'échelle nationale n'est pas possible, selon l'agent spécial en charge du Secret Service, Derek Mayer. Il a expliqué que c'était une approche intergouvernementale et que la planification pour le congrès se déroulait depuis plus d'un an.

Le souvenir de 1968, où les confrontations entre les autorités et les manifestants ont dégénéré en raison de l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam, plane sur les préparatifs de Chicago pour l'événement.

Snelling a mentionné que la police de Chicago avait réparé les erreurs passées, telles que celles commises en 1968, et avait réussi à gérer avec plus de succès les événements de grande envergure depuis.

La plupart de l'événement, y compris les discours en prime time, aura lieu au United Center, le domicile des Chicago Bulls de la NBA et des Chicago Blackhawks de la LNH, dans le quartier du Near West Side. Cependant, d'autres activités auront lieu au McCormick Place, un grand centre de conventions situé au sud du centre-ville.

La ville a désigné deux zones de manifestation: le Union Park, situé à trois blocs à l'est du United Center, et le Park 578, situé au nord du United Center. Les manifestants prévoient également d'utiliser un itinéraire de marche d'une mile, les rapprochant des participants du DNC.

Une coalition de groupes de manifestants est engagée dans un procès juridique avec la ville après que les officiels de la ville aient refusé les demandes de permis pour installer des scènes, des systèmes audio, des toilettes portables et des tentes dans les parcs, invoquant la redondance de l'autorisation de groupes pour apporter leurs propres installations.

Des clôtures de protection ont été installées autour du United Center et du McCormick Place plus tôt cette semaine.

Les fermetures de rues sont prévues pour commencer vendredi et samedi alors que la ville se prépare à accueillir environ 50 000 visiteurs, y compris les délégués du DNC, un corps médiatique international, des dignitaires et des officiels élus.

"Il y aura des retards de circulation, mais c'est Chicago", a déclaré Snelling en reconnaissant que les perturbations de la circulation sont courantes dans la ville.

C'est l'un des plusieurs événements et festivals qui auront lieu à Chicago cet été, y compris le festival de musique Lollapalooza et la course de rue NASCAR de Chicago. Le salon international de la technologie de fabrication est prévu pour attirer une estimation de 100 000 visiteurs en septembre.

Lire aussi: