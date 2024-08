Chez les personnes atteintes de prédiabète, d'obésité ou de surpoids, la société pharmaceutique affirme que le médicament tirzépatide réduit de 94% le risque de développer un diabète.

La société pharmaceutique a annoncé mardi que les personnes ayant reçu une dose de 15 mg du médicament avaient connu une diminution moyenne de leur poids corporel d'environ 23 %, comparativement à une diminution de 2,1 % chez celles ayant reçu un placebo.

Au cours d'une période de 17 semaines après l'arrêt du traitement, les individus ayant cessé l'utilisation de tirzepatide ont connu une reprise de la prise de poids, avec une "certaine progression" vers le diabète de type 2, selon le communiqué de presse de la société.

La plupart des effets secondaires signalés étaient d'origine gastro-intestinale et de gravité légère à modérée, a déclaré la société. Les effets secondaires gastro-intestinaux les plus courants chez les patients utilisant tirzepatide étaient la diarrhée, la nausée, la constipation et le vomissement.

Environ 1 adulte sur 3 aux États-Unis, soit environ 84 millions de personnes, souffrent de prédiabète - un état caractérisé par des taux de glucose sanguin supérieurs à la normale mais ne répondant pas encore aux critères de diagnostic du diabète. La plupart de ces individus, 70 %, développeront finalement le diabète. Les changements de mode de vie, en particulier la perte de poids, ont traditionnellement été considérés comme la principale stratégie de gestion.

Le tirzepatide agit en imitant les hormones qui provoquent la libération d'insuline, améliorent la sensation de satiété et diminuent l'appétit. Il interagit avec deux récepteurs hormonaux, GIP et GLP-1. Il appartient à une nouvelle catégorie de médicaments, qui comprend le semaglutide, connu sous le nom d'Ozempic pour le traitement du diabète et de Wegovy pour la réduction du poids, qui ont connu une popularité croissante récemment.

Dans des essais antérieurs de Zepbound, le médicament a démontré une perte de poids moyenne supérieure à d'autres médicaments approuvés. En novembre, la Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé son utilisation en tant que Mounjaro pour les personnes atteintes d'obésité ou classées en surpoids avec au moins un problème de santé lié au poids, tel que l'hypertension artérielle ou la maladie cardiaque. Comme d'autres médicaments de cette catégorie, il est administré sous forme d'injection hebdomadaire et est recommandé en association avec une diète hypocalorique et une augmentation de l'activité physique.

Les résultats de l'essai le plus récent seront soumis à une revue par des pairs et présentés lors de l'ObesityWeek 2024 en novembre, a indiqué la société.

Meg Tirrell de CNN a contribué à cet article.

L'utilisation de tirzepatide comme traitement de l'obésité et des conditions de santé connexes pourrait potentiellement améliorer les résultats de santé globale pour la plupart des individus prédiabétiques aux États-Unis. L'exercice régulier et une alimentation équilibrée sont toujours essentiels, mais le tirzepatide pourrait fournir un soutien supplémentaire en favorisant la perte de poids et en aidant à gérer les taux de glucose sanguin.

