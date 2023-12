Chet Holmgren, deuxième choix au classement général, brille pour ses débuts en Summer League NBA en établissant un record

Le choix n°2 de la draft NBA 2022 du Thunder d'Oklahoma City a revêtu le maillot bleu pour la première fois mardi lors de la Summer League de la NBA.

La Summer League est une compétition d'intersaison au cours de laquelle les équipes font jouer principalement des rookies, des joueurs de deuxième année et des joueurs marginaux de la NBA afin de donner des minutes aux talents en développement et de voir qui s'adapte et qui ne s'adapte pas.

Lors de la victoire 98-77 contre le Utah Jazz, Holmgren a impressionné les fans pendant ses 24 minutes sur le terrain, établissant des records au fur et à mesure.

Le jeune homme de 20 ans a terminé la rencontre avec 23 points (dont 4 sur 6 à trois points), sept rebonds et quatre passes décisives.

Il a également terminé avec six contres, le plus grand nombre jamais enregistré dans un match de la Ligue d'été de la NBA.

Lorsqu'on lui a annoncé après coup qu'il avait battu le record de blocs, Holmgren a dit qu'il en voulait plus. "Seulement six ? C'est le record ? Oh, eh bien, je vais le battre à nouveau", a-t-il déclaré à ESPN lors de l'interview télévisée d'après-match.

Selon ESPN, Holmgren est devenu le premier joueur de l'histoire de la Summer League à enregistrer au moins cinq contres et à réussir quatre tirs à trois points.

Jouant aux côtés d'une grande partie des jeunes talents du Thunder - Josh Giddey, Alekesej Pokusevski, Jaylin Williams et Jalen Williams - Holmgren s'est immédiatement distingué par sa taille et sa capacité de tir.

Le joueur de sept pieds originaire de Gonzaga a verrouillé la peinture grâce à sa taille et a démontré certaines des compétences offensives astucieuses qu'il a déjà apprises.

Il a dunké avec emphase pour marquer ses premiers points, a réussi un tir à trois points au nez et à la barbe de Tacko Fall, un joueur d'un mètre quatre-vingt-dix, et a effectué un tir à mi-distance qui ressemblait étrangement à celui de Dirk Nowitzki, membre du Hall-of-Famer de la NBA.

"Un grand merci à mes coéquipiers pour m'avoir préparé, m'avoir parlé, m'avoir mis en position de réussir", a déclaré Holmgren, en entourant Giddey de son bras.

"Il a également souligné l'importance de ce gars-là, en montrant Giddey du doigt. "Un double-double avec des passes décisives. Il a passé une excellente soirée et cela m'a beaucoup aidé".

Giddey n'a pas tari d'éloges sur Holmgren. "L'engouement qu'il a suscité à son arrivée et la façon dont il a joué ce soir ont été déterminants pour nous", a déclaré l'arrière australien.

"Avec un tel choix, il y a beaucoup de pression à l'arrivée, et il l'a gérée du mieux qu'il a pu. Cela me facilite la tâche de jouer avec quelqu'un comme lui. Il est capable d'étirer le sol, de finir au rebord. Il me protège, il me soutient sur le plan défensif. J'adore jouer avec lui. Cela ne fait qu'un match et l'alchimie ne fait que se renforcer.

L'équipe d'entraîneurs du Thunder a également été impressionnée par les débuts de Holmgren.

"J'ai trouvé qu'il était vraiment bon offensivement. Ce qui m'a le plus impressionné chez lui, c'est qu'il a su s'adapter à notre style", a déclaré Kameron Woods, l'entraîneur de l'équipe de la ligue d'été du Thunder.

"Il a évidemment fait un grand match, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il l'a fait dans le cadre de notre attaque. Cela ressemblait à du basket-ball d'équipe et il a réussi à s'adapter à ce que nous faisons".

Source: edition.cnn.com