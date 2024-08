Cheryl Hines parle de son époux, RFK Jr., qui se retire de la course électorale, omettant son soutien à Donald Trump.

Hines n'a pas mentionné le soutien de son conjoint au candidat républicain à la présidentielle dans sa déclaration.

"Je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère à chaque personne travailleuse qui a mis son cœur dans sa campagne. Ils ont accompli l'extraordinaire, défiant toutes les probabilités. Ils ont réussi à recueillir plus d'un million de signatures, un record dans l'histoire des candidats, et ont obtenu l'accès aux urnes dans tout le pays malgré les nombreux obstacles juridiques et procès visant à empêcher Bobby d'apparaître sur les bulletins de vote, privant ainsi quiconque de la possibilité de voter pour lui", a écrit Hines sur X.

"Je tiens Bobby en haute estime pour son principe d'union. Au cours de la dernière année et demie, j'ai eu le plaisir de rencontrer des individus remarquables de divers partis politiques - démocrates, républicains et indépendants. Mes rencontres m'ont montré que la plupart sont de bonnes personnes, qui cherchent sincèrement ce qui est le mieux pour notre nation et pour nous-mêmes. Cela a été un voyage éclairant, transformateur et touchant", poursuit sa déclaration.

Le candidat indépendant à la présidence, Kennedy, a déclaré lors d'une conférence de presse à Phoenix vendredi qu'il mettait fin à sa campagne et soutenait Trump.

"Given the unremitting, systematic suppression and media manipulation, I no longer believe in a viable electoral victory for me. Therefore, I cannot, in good faith, urge my team to continue their tireless work or ask my supporters to keep donating when I cannot honestly assure them of reaching the White House", a-t-il expliqué.

Kennedy a ensuite déclaré son allégeance à Trump.

Hines et Kennedy ont discuté de manière humoristique de l'influence de la politique sur leur mariage lors d'un événement sur le tapis rouge de la saison finale de "Curb" en janvier 2024.

