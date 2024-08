Cherilus urine sur un voyageur âgé à bord d'un avion.

Dans un retournement de situation choquant, l'ancien joueur de NFL Gosder Cherilus est impliqué dans un incident incroyable à bord d'un avion. L'ex-star du football, âgé de 40 ans, est accusée d'avoir uriné sur un passager âgé et attaqué un passager masculin lors d'un vol entre Boston et Dublin. L'avion a été obligé de faire demi-tour, ce qui a entraîné l'arrestation de Cherilus à l'atterrissage.

De nombreux médias américains rapportent cet incident préoccupant. Selon un rapport de police du Massachusetts, l'avion est revenu à Boston en raison d'un "passager turbulent", qui s'est avéré être Cherilus. L'ancien joueur des Detroit Lions, offensive lineman, a été arrêté à l'atterrissage.

La victime, Connee Bush, a décrit l'incident à NBC Boston en déclarant : "Je lui ai dit d'arrêter et j'ai essayé de le pousser. C'était une expérience absolutely insane, que je ne veux jamais revivre." Lundi, Cherilus a plaidé non coupable en justice et a choisi de ne pas parler aux médias. Dans un post sur les réseaux sociaux, il a attribué son "comportement inapproprié" à un retard de plusieurs heures pour son vol et à sa prise de somnifères qu'il ne prenait pas normalement.

20 secondes de choc

Selon un autre rapport de police obtenu par l'Associated Press, Cherilus était déjà ivre avant de monter à bord de l'avion. Selon les documents judiciaires, environ une heure après le décollage, il aurait approché Bush, s'est exposé et a uriné pendant environ 20 secondes. L'équipage et les passagers étaient reportedly choqués et craignaient pour leur sécurité. En retournant à son siège, Cherilus est censé avoir frappé un homme plus âgé avec sa main droite.

L'équipage de bord a tenté d'intervenir, mais Cherilus est devenu non coopératif et agressif. Les policiers ont dû l'escorter hors de l'avion après l'atterrissage et ont utilisé deux paires de menottes en raison de sa taille supérieure à deux mètres. L'incident s'est produit au-dessus des eaux canadiennes, entraînant une enquête fédérale.

Depuis sa libération sous caution de 2 500 dollars, Cherilus doit comparaître à nouveau en justice en octobre, selon NBC Boston.

