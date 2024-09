Cherchez la grand-mère et le bébé allemands.

Après des pluies torrentielles en Toscane, les équipes de secours italiennes recherchent une grand-mère et son petit-fils, probablement d'origine allemande. Le nourrisson et sa grand-mère ont disparu depuis lundi soir à Montecatini Val di Cecina, selon l'annonce des pompiers sur X. Les parents de l'enfant et le grand-père ont réussi à trouver refuge sur le toit de leur maison de vacances lorsque le ruisseau Sterza s'est transformé en rivière furieuse en raison des pluies excessives.

Les recherches se poursuivent activement avec des plongeurs sous-marins, un hélicoptère, des drones et des chiens renifleurs, selon les pompiers sur X. Un porte-parole des pompiers a déclaré à l'agence de presse italienne ANSA que les personnes portées disparues sont des touristes allemands. Selon le maire de Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, rapporté dans le journal "Corriere della Sera", les eaux de crue ont arraché le bébé des bras de sa grand-mère. Dans sa vaillante tentative pour sauver le bébé, elle a également été emportée.

L'Italie a connu de nombreux inondations ce mois-ci. Les experts attribuent cela à la crise climatique anthropique, qui rend reportedly les tempêtes plus fréquentes et intenses.

