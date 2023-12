Cher demande la mise sous tutelle de son fils Elijah Blue Allman

Selon une requête déposée cette semaine à la Cour supérieure de Los Angeles et obtenue par CNN, Cher cherche à être l'unique conservateur des biens de son fils, alléguant qu'il "est actuellement incapable de gérer ses biens en raison de graves problèmes de santé mentale et d'abus de substances".

"Elijah a droit à des distributions régulières de la fiducie, mais compte tenu de ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie", selon les documents. "Le requérant [Cher] craint que les fonds distribués à Elijah ne soient immédiatement dépensés en drogues, laissant Elijah sans aucun bien pour subvenir à ses besoins et mettant la vie d'Elijah en danger".

Âgé de 47 ans, Elijah est le fils de Cher et de son ancien mari, le regretté rocker Gregg Allman.

Gregg Allman et Cher ont été mariés de 1975 à 1979. Il est décédé en 2017 à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer du foie.

La requête déposée par Cher indique que son fils devrait recevoir des fonds d'un trust d'ici la fin de l'année. Elle indique également que la chanteuse et actrice de 77 ans a "travaillé sans relâche pour qu'Elijah suive un traitement et obtienne l'aide dont il a besoin".

"La pétitionnaire [Cher] aime énormément Elijah et a toujours agi dans son intérêt", peut-on lire dans le document.

"Je ne souffre d'aucun problème que des millions de personnes aux États-Unis ne connaissent pas", a déclaré Cher au magazine People en octobre, en faisant référence à la toxicomanie de son fils.

"Je suis une mère. C'est mon travail, d'une manière ou d'une autre, d'essayer d'aider mes enfants", a-t-elle ajouté. "On fait tout pour ses enfants. Chaque fois que vous pouvez les aider, vous le faites parce que c'est ça être une mère. Mais c'est la joie, même avec le chagrin - la plupart du temps, quand vous pensez à vos enfants, vous souriez et vous les aimez, et vous essayez d'être là pour eux".

Cher est également la mère de Chaz Bono.

Une audience a été programmée en mars, selon des documents judiciaires. CNN s'efforce de déterminer si Mme Allman est représentée par un avocat.

CNN a contacté les représentants de Cher pour plus de commentaires.

Source: edition.cnn.com