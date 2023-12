Chelsea signe un contrat de cinq ans avec le Belge Romelu Lukaku, un transfert record pour le club

Bien que le montant n'ait pas été révélé par les clubs concernés, les médias britanniques et américains ont rapporté que Chelsea avait fait une offre de 97,5 millions de livres (135 millions de dollars) pour Lukaku.

Ce montant ferait du joueur de 28 ans le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football britannique, derrière la star anglaise Jack Grealish, qui a rejoint Manchester City la semaine dernière pour un montant estimé à 100 millions de livres sterling (139 millions de dollars).

Lukaku devient la recrue record de Chelsea, dépassant les 71,6 millions de livres (91 millions de dollars) payés par le club pour acquérir les services du gardien espagnol Kepa Arrizabalaga de l'Athletic Bilbao en 2018.

Le Belge a rejoint Chelsea en août 2011 en provenance d'Anderlecht, mais a quitté le club de l'ouest de Londres pour Everton en 2014 après avoir fait seulement 15 apparitions.

"Je suis heureux et béni d'être de retour dans ce merveilleux club", a déclaré Lukaku dans un communiqué du club. Je suis heureux et béni de revenir dans ce merveilleux club", a déclaré Lukaku dans un communiqué du club : Je suis arrivé ici comme un enfant qui avait beaucoup à apprendre, maintenant je reviens avec beaucoup d'expérience et plus de maturité.

"Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j'espère que nous aurons beaucoup de succès ensemble... Le défi est d'essayer d'aider l'équipe à gagner d'autres trophées. J'ai hâte de commencer et d'aider le club à remporter d'autres succès".

Lukaku a été l'un des attaquants les plus prolifiques de la Premier League, inscrivant 87 buts en 166 matchs pour le club de la Merseyside entre 2014 et 2017.

En juillet 2017, Lukaku a rejoint Manchester United, où il a ajouté à son palmarès 42 buts en 96 apparitions.

Le séjour de Lukaku a toutefois été de courte durée, puisque le talisman a signé un contrat avec le géant italien Inter Milan en août 2019.

Le Belge a connu deux saisons exceptionnelles en Italie, au cours desquelles Lukaku a inscrit 24 buts pour aider l'Inter à remporter son premier titre de Serie A depuis plus de dix ans.

L'international belge a mené la Belgique jusqu'aux quarts de finale de l'Euro 2020, avant que l'équipe ne s'incline face à l'Italie, futur vainqueur de l'épreuve.

Le retour de Lukaku à Stamford Bridge ajoutera encore plus de puissance à une ligne d'attaque qui comprend déjà les Allemands Kai Havertz et Timo Werner, l'Anglais Mason Mount et l'Américain Christian Pulisic.

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a ajouté dans le communiqué du club : "Romelu Lukaku est tout simplement l'un des meilleurs attaquants et buteurs du monde. Nous sommes absolument ravis de le ramener dans le club qu'il aime, et nous sommes ravis d'ajouter son talent à notre équipe qui a gagné la Ligue des champions.

"Nous cherchons bien sûr à consolider le succès de la saison dernière, et Lukaku jouera un rôle important dans la réalisation de nos objectifs.

Après avoir remporté la Ligue des champions de l'UEFA la saison dernière, l'équipe de Thomas Tuchel aura à cœur de reconquérir le titre de champion d'Angleterre, qu'elle a remporté pour la dernière fois en 2017.

Chelsea entame la nouvelle saison de Premier League à domicile, samedi, face à Crystal Palace.

