Chelsea remporte la finale de la Coupe d'Angleterre féminine en battant Manchester City après prolongation

Il s'agissait d'un match alléchant entre les deux équipes les plus en forme du pays. En arrivant à Wembley, City était sur une série de 13 victoires et Chelsea sur une série de 11 victoires.

Il est intéressant de noter que la dernière défaite de l'une de ces deux équipes a eu lieu contre l'autre, et que le match a été, sans surprise, incroyablement équilibré tout au long de la rencontre.

C'était la première fois que les finales masculine et féminine de la FA Cup se jouaient le même week-end, et après l'impasse du samedi entre Liverpool et Chelsea, il est apparu très tôt que la finale du dimanche - jouée devant une foule record de 49 094 personnes - ne suivrait pas le même chemin.

Après un début frénétique, l'impasse était brisée juste après la demi-heure de jeu, lorsque Kerr reprenait de la tête un centre en profondeur de Millie Bright et le plaçait au-dessus de la ligne au second poteau. L'ouverture du score était méritée pour Chelsea, qui avait bien mieux géré l'événement que son adversaire en début de match.

C'était la deuxième fois que City et Chelsea s'affrontaient dans une grande finale cette saison, City ayant remporté 3-1 la finale de la Women's League Cup en mars dernier.

Kerr avait ouvert le score ce jour-là également, et Chelsea aurait peut-être eu peur d'avoir une impression de déjà-vu, puisque l'avantage a duré moins de 10 minutes.

Lauren Hemp a marqué un but individuel magnifique qui a permis à City de revenir au score. L'attaquante s'est infiltrée dans le dos de Bright et a placé une frappe délicieuse au second poteau, laissant la gardienne de Chelsea, Ann-Katrin Berger, sur place.

Cependant, Chelsea reprenait l'avantage juste après l'heure de jeu, et cette fois, c'est une merveille d'Erin Cuthbert qui donnait l'avantage à son équipe. Avec très peu de recul, elle décochait une frappe lointaine qui heurtait le dessous de la barre transversale que la gardienne de City, Ellie Roebuck, ne parvenait pas à repousser.

Chelsea devait penser qu'il s'agissait du but qui lui permettrait de remporter deux titres consécutifs en FA Cup, mais l'équipe de City ne sait jamais quand elle est battue.

À moins de deux minutes de la fin de la 90e minute, Hayley Raso contrôlait une balle en profondeur sur sa poitrine et terminait brillamment avec l'extérieur de sa botte pour remettre City à égalité.

C'est un moment très important pour Raso, sur la plus grande des scènes. Il y a quatre ans, elle n'était même pas sûre de pouvoir remarcher après s'être cassé trois vertèbres lors d'un choc sur le terrain alors qu'elle jouait aux États-Unis.

Mais cette équipe de Chelsea peut se targuer d'être l'une des meilleures du pays dans le domaine du football féminin.

On pouvait se demander si le poids physique et émotionnel du titre de championne à la dernière journée du dernier week-end de la saison, après une lutte acharnée contre Arsenal, n'aurait pas trop pesé sur l'équipe de Chelsea, mais l'énergie incessante de Kerr résume bien l'envie de jouer de l'équipe.

C'est une erreur d'Alanna Kennedy, qui a manqué une tentative d'interception, qui a donné le ballon à Chelsea dix minutes après le début de la prolongation. Kerr a parcouru plus de la moitié du terrain avant de décocher une frappe qui a dévié sur Alex Greenwood et trompé Roebuck.

Cette victoire a permis à Hayes de remporter son onzième titre avec Chelsea et de consolider sa place parmi les meilleurs entraîneurs du football féminin.

Source: edition.cnn.com