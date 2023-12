Chelsea humilie le Real Madrid et prépare la finale de la Ligue des champions anglaise

Les Blues ont entamé le match retour sur un score de 1-1, mais les buts de Timo Werner et de Mason Mount ont permis à l'équipe de s'imposer et de se préparer à affronter Manchester City, son rival en Premier League.

C'est la première fois en neuf ans que Chelsea atteint la finale de la compétition la plus prestigieuse du football européen, après avoir remporté le titre en 2012, et l'entraîneur Thomas Tuchel affirme que son équipe abordera ce match avec confiance.

"Nous avons mérité de gagner. La première mi-temps a été difficile, ils ont eu beaucoup de possession et nous ont fait souffrir", a déclaré Tuchel après le match.

"En deuxième mi-temps, nous aurions pu marquer beaucoup plus tôt, beaucoup plus pour être sûrs, mais ce n'est pas le moment de critiquer. C'est une réussite fantastique et je félicite toute l'équipe.

"Ce n'est pas encore fini, nous voulons aller jusqu'au bout, nous arrivons à Istanbul pour gagner.

La soirée de Chelsea aurait pu être bien plus confortable en convertissant un certain nombre d'occasions en or.

Mount, Werner et Kai Havertz ont tous gâché des occasions pour l'équipe hôte, ce qui a donné au Real Madrid l'espoir de revenir dans le match.

Des joueurs comme Karim Benzema et Luka Modric ont forcé Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, à faire plusieurs arrêts, mais les Madrilènes n'ont jamais semblé en mesure de progresser.

"Nous aurions dû en prendre cinq, mais le plus important est que nous ayons gagné", a déclaré Mount, le milieu de terrain de Chelsea, après le match.

Tuchel n'a pris les rênes des Blues qu'en janvier, après le licenciement de la légende du club Frank Lampard, mais il a transformé leur destin.

Sous sa direction, Chelsea n'a perdu que deux matches (16 victoires) et a atteint la finale de la Ligue des champions et de la FA Cup.

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui s'est incliné en finale contre le Bayern Munich la saison dernière, a encouragé une culture de la victoire et tiré le meilleur parti des coûteuses recrues estivales du club, telles que Werner et Havertz.

"Je suis très, très heureux que nous soyons parvenus à ce résultat", a ajouté Tuchel, précisant que les sacrifices personnels qu'il a consentis cette année en valaient la peine.

"Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de vivre ma vie dans le football. Je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de vivre ma vie dans le football, d'avoir cette passion comme profession.

"Je suis plus que reconnaissant et de le faire à ce niveau. Je suis très reconnaissant.

La finale, qui aura lieu à Istanbul le 29 mai, sera la deuxième finale entièrement anglaise en trois saisons après la victoire de Liverpool sur Tottenham en 2019.

Bien que la victoire sur le Real Madrid, 13 fois champion d'Europe, soit source de confiance, Tuchel est conscient que l'équipe actuelle de Manchester City est très différente.

Chelsea a pris le meilleur sur City en demi-finale de la FA Cup le mois dernier, mais l'équipe de Pep Guardiola s'est montrée impériale en Ligue des champions cette saison.

"Pour moi, le Bayern Munich et Manchester City sont les références (dans le football européen) et nous voulions réduire l'écart avec City", a déclaré Tuchel aux journalistes.

"Ce match de demi-finale, nous l'avons fait avec une performance très impressionnante et nous avons besoin de cela à nouveau. Cela nous a donné de la confiance pour chaque match suivant, car c'est le plus haut niveau que l'on puisse affronter".

Cette année, c'est également la première fois que les équipes masculine et féminine d'un club participeront toutes deux à la finale de la Ligue des champions.

Chelsea Women affrontera Barcelone le 16 mai et pourrait devenir la deuxième équipe de l'histoire et la première depuis Arsenal en 2007 à remporter le quadruple : la Ligue des champions, la Super League féminine, la FA Cup et la League Cup.

