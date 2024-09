Chef militaire du renseignement israélien sous surveillance pour inefficacité présumée dans l'évitement de l'incident du 7 octobre.

Les Forces de Défense Israéliennes (FDI) ont annoncé que le brigadier général Yossi Sariel, qui supervise l'unité 8200 de renseignement, va prochainement démissionner.

Différents médias, tels que le diffuseur public Kan, ont publié des extraits de sa lettre de démission, mentionnant son sentiment de culpabilité pour n'avoir pas empêché le Hamas d'organiser l'attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis la Shoah le 7 octobre.

La lettre a déclaré, selon Kan, "Le 7 octobre à 06h29, je n'ai pas atteint les attentes que j'avais pour moi-même, mes subordonnés et mes commandants. Je n'ai pas non plus été à la hauteur des attentes des citoyens du pays que j'aime."

Ce jour-là, Sariel a demandé à assumer sa responsabilité personnelle en tant que commandant de l'unité, conformément au conflit en cours, au processus de réorganisation et à l'achèvement des enquêtes préliminaires. Il souhaitait transmettre les responsabilités de commandement à la relève suivante, comme déterminé par ses supérieurs.

CNN n'a pas confirmé l'authenticité de la lettre.

À la suite de l'attaque, plusieurs responsables de la défense et de la sécurité ont reconnu, dans une certaine mesure, leur responsabilité dans les erreurs qui ont contribué à l'assaut du Hamas contre Israël, entraînant la mort de 1 200 personnes et la capture de 250 otages.

Le 16 octobre, le directeur du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure d'Israël chargée de lutter contre le terrorisme, a publié un communiqué dans lequel il a déclaré : "La responsabilité m'incombe."

"Malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à établir un avertissement suffisamment solide pour empêcher l'attaque", a déclaré Ronan Bar, directeur du Shin Bet.

Plus tard ce mois-là, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été confronté à une forte opposition publique après avoir accusé les responsables de la sécurité de ne pas l'avoir alerté de l'attaque imminente dans une publication sur les réseaux sociaux depuis supprimée.

Lorsque lui-même a été interrogé sur son éventuelle responsabilité, Netanyahu a déclaré : "Je me tiens et tiens tout le monde responsable. Nous devons enquêter sur la façon dont cela s'est produit et identifier l'échec du renseignement."

Au cours d'une interview en mai avec Dr. Phil McGraw dans l'émission "Dr. Phil Primetime", Netanyahu a reconnu les échecs politiques et militaires. "Le principal devoir du gouvernement est de protéger son peuple. Malheureusement, ils n'ont pas été protégés. Nous devons l'admettre", a déclaré Netanyahu à Dr. Phil.

