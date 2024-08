- Chef du groupe de metal Rhine: "Les filles savaient toujours ce que je faisais"

Le PDG d'Armin Papperger (61 ans) de Rheinmetall n'a jamais caché son activité dans l'armement à ses filles. "Elles savaient dès le premier jour ce que je faisais, dès le premier jour", a déclaré le président du plus grand conglomérat d'armement allemand à RTL/ntv. "Et mes filles trouvent ça cool."

En Danger

Papperger a déclaré que sa famille pouvait gérer les menaces contre lui. Il a une famille solide et fait ce travail depuis 35 ans. "Il y a eu beaucoup de menaces, des attaques par le feu, ma maison a été vandalisée, et des choses similaires", a déclaré Papperger. "Ce n'est pas drôle, et je ne pense pas que cela fasse partie de la démocratie." Papperger a remercié la République fédérale et l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour sa protection. "J'ai de super gardes du corps et je suis reconnaissant pour ce que ces gars font."

Dans le collimateur de Moscou

En juillet, il a été rapporté que Papperger était dans le collimateur de Moscou. CNN a rapporté que les services de renseignement américains avaient découvert des plans du gouvernement russe pour assassiner le manager allemand au début de l'année. Le Kremlin a nié cela.

Papperger est particulièrement virulent dans son soutien à l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie. La liste des armes produites par Rheinmetall achetées par le gouvernement fédéral et envoyées en Ukraine est longue. Le plus grand groupe d'armement allemand fabrique de l'artillerie, des munitions, des chars, des systèmes de défense aérienne et des camions militaires.

Malgré le danger potentiel dû à l'intérêt de la Russie pour lui, les filles de Papperger continuent de soutenir son rôle dans le plus grand conglomérat d'armement allemand, Rheinmetall. Quelles que soient les menaces et les attaques qu'il a subies au fil des ans, Papperger a été un soutien inébranlable de l'Ukraine, Rheinmetall contribuant considérablement à la défense du pays avec sa production d'armes.

