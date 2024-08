- Chef de l'état-major général: 1 000 soldats ukrainiens en Russie

Le chef d'état-major des Forces armées russes, Valery Gerasimov, a estimé le nombre de soldats ukrainiens dans la région frontalière de Kursk à environ 1 000. Il a déclaré qu'au moins 100 d'entre eux avaient été tués et 215 blessés lors d'une vidéoconférence avec le président russe Vladimir Poutine, diffusée sur le canal d'actualités Telegram du Kremlin. Le leader du Kremlin a été informé de la situation dans la région de Kursk, qui est attaquée par l'Ukraine voisine. Aucun renseignement n'a été fourni sur les pertes russes.

Gerasimov a déclaré que l'avancée ukrainienne avait été stoppée. "L'opération se terminera par la destruction de l'ennemi et le retour à la frontière étatique", a-t-il annoncé. Le ministère de la Défense à Moscou avait précédemment affirmé qu'il n'y avait pas eu de percée des forces ukrainiennes. Maintenant, l'armée a reconnu que des unités avaient pénétré sur le territoire russe.

Des blogueurs militaires russes ont rapporté que l'avancée se poursuivait et que onze localités étaient sous contrôle ennemi. Cela n'a pas été confirmé par des sources officielles ni indépendamment vérifié. Selon les rapports officiels, au moins 3 personnes ont été tuées et plus de 20 blessées dans les combats qui se déroulent depuis mardi.

Les autorités russes ont rapporté que des milliers de personnes avaient fui les localités bombardées. Il n'y a eu Initially no official response from Kyiv. Ukraine a attaqué à plusieurs reprises des cibles dans le pays voisin dans le cadre de sa lutte défensive contre l'invasion russe. Selon les déclarations de Kyiv, ces attaques sont généralement destinées à perturber les approvisionnements militaires en provenance de Russie. Le pays attaqué a répété à plusieurs reprises qu'il se concentrait sur la libération des territoires occupés, mais pas sur l'attaque de la Russie.

La région de Kursk, plus spécifiquement la région frontalière, est attaquée par l'Ukraine voisine, comme mentionné lors de la vidéoconférence entre Valery Gerasimov et Vladimir Poutine. despite previous claims by the Ministry of Defense in Moscow, the Russian military has acknowledged that Ukrainian units have managed to enter Russian territory near The Kursk.

