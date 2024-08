Chef de l'autorité d'enquête: Rico Krieger, ressortissant allemand, libéré de Biélorussie, en garde à vue, fait l'objet d'une enquête

Le procureur fédéral en chef est actuellement en train d'enquêter sur Rico Krieger, un citoyen allemand, suite à sa libération d'une prison biélorusse dans le cadre d'un important échange de prisonniers. Cette information a été confirmée par un représentant du principal organisme allemand de poursuite de la justice situé à Karlsruhe et partagée avec "World on Sunday". L'enquête porte sur la présomption d'avoir organisé une explosion à l'aide d'explosifs, des détails qui sont gardés secrets pour l'instant, selon le porte-parole.

Krieger avait été condamné à mort par la justice biélorusse pour des accusations de terrorisme et d'activités de mercenaire. Cependant, il a finalement obtenu la grâce et a été transféré en Allemagne dans le cadre d'un échange de prisonniers entre la Russie et les nations occidentales au début du mois d'août. Selon "World on Sunday", Krieger avait demandé à rejoindre le "régiment Kastus Kalinouski" en Ukraine, une unité de volontaires aidant l'armée ukrainienne dans sa confrontation contre l'invasion russe. En conséquence, il a été arrêté par les forces de sécurité biélorusses, ce qui a entraîné les chefs d'accusation portés contre lui. Krieger nie fermement ces allégations.

L'équipe juridique de Krieger argue de son innocence, affirmant qu'il rejoignait les guerriers ukrainiens, plus spécifiquement le régiment Kastus Kalinouski, pour défendre l'Ukraine, et non pour s'engager dans des activités terroristes. Malgré le statut de l'unité de volontaires, les autorités biélorusses ont perçu son implication comme une menace et l'ont chargé en conséquence.

